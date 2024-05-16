Эта рубашка имеет глубокие корни и считается оберегом. Торт “Вышиванка” – лучший вариант для празднования. Готовим по рецепту Лилии Цвит.

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Пирог "Вышиванка"

  • Время: 2 часа
  • Порций: 8

Приготовление:

  1. Для приготовления теста муку с разрыхлителем разотрите с маргарином.
  2. Добавьте 3 желтка, 200 грамм сахара и сметану, замесите тесто. Разделите тесто на две равные части.
  3. В одну из частей добавьте какао и тщательно перемешайте.
  4. Теперь у вас есть светлое и темное тесто.
  5. Поделите каждую часть теста пополам.
  6. Заморозьте темное тесто, а светлое поместите в холодильник.
  7. Пока тесто остывает, приготовьте творожную массу.
  8. Взбейте творог в блендере, добавьте сахар, крахмал и яйца.
  9. Смешайте все миксером.
  10. Для маковой массы помолите мак и запарьте его, дайте остыть.
  11. Белки взбейте со 100 граммами сахара до образования устойчивой пены. Аккуратно введите белки в мак.
  12. Распределите одну часть светлого теста в форме, равномерно распределяя его руками.
  13. На тесто выложите половину маковой начинки, а сверху равномерно распределите творожную начинку.
  14. Сверху потрите одну часть замороженного темного теста.
  15. Выпекайте в духовке при 180 градусах около 40 минут, после чего дайте остыть в форме.
  16. Повторите то же со вторым коржом.
  17. Для крема взбейте мягкое масло со сгущенным молоком.
  18. Добавьте кофе, растворенный в водке.
  19. Соберите пирог: смажьте первый корж кремом, наложите второй корж так, чтобы темное тесто было внутри. Растопленный шоколад вылейте сверху.
  20. Оставьте пляцок на несколько часов в холодильнике, чтобы он хорошо пропитался кремом.