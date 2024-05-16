Эта рубашка имеет глубокие корни и считается оберегом. Торт “Вышиванка” – лучший вариант для празднования. Готовим по рецепту Лилии Цвит.
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Пирог "Вышиванка"
- Время: 2 часа
- Порций: 8
Приготовление:
- Для приготовления теста муку с разрыхлителем разотрите с маргарином.
- Добавьте 3 желтка, 200 грамм сахара и сметану, замесите тесто. Разделите тесто на две равные части.
- В одну из частей добавьте какао и тщательно перемешайте.
- Теперь у вас есть светлое и темное тесто.
- Поделите каждую часть теста пополам.
- Заморозьте темное тесто, а светлое поместите в холодильник.
- Пока тесто остывает, приготовьте творожную массу.
- Взбейте творог в блендере, добавьте сахар, крахмал и яйца.
- Смешайте все миксером.
- Для маковой массы помолите мак и запарьте его, дайте остыть.
- Белки взбейте со 100 граммами сахара до образования устойчивой пены. Аккуратно введите белки в мак.
- Распределите одну часть светлого теста в форме, равномерно распределяя его руками.
- На тесто выложите половину маковой начинки, а сверху равномерно распределите творожную начинку.
- Сверху потрите одну часть замороженного темного теста.
- Выпекайте в духовке при 180 градусах около 40 минут, после чего дайте остыть в форме.
- Повторите то же со вторым коржом.
- Для крема взбейте мягкое масло со сгущенным молоком.
- Добавьте кофе, растворенный в водке.
- Соберите пирог: смажьте первый корж кремом, наложите второй корж так, чтобы темное тесто было внутри. Растопленный шоколад вылейте сверху.
- Оставьте пляцок на несколько часов в холодильнике, чтобы он хорошо пропитался кремом.