Ц сорочка має глибокі коріння і вважається оберегом. Торт "Вишиванка" – найкращий варіант для святкування. Готуємо за рецептом Лілії Цвіт.
До теми В честь особливого свята: рецепт салату "Вишиванка"
Пляцок "Вишиванка"
- Час: 2 години
- Порцій: 8
Приготування:
- Для приготування тіста борошно з розпушувачем розітріть з маргарином.
- Додайте 3 жовтки, 200 грамів цукру і сметану, замісіть тісто. Розділіть тісто на дві рівні частини.
- В одну з частин додайте какао і ретельно перемішайте.
- Тепер у вас є світле і темне тісто.
- Поділіть кожну частину тіста навпіл.
- Заморозьте темне тісто, а світле помістіть у холодильник.
- Поки тісто остигає, приготуйте сирну масу.
- Збийте кисломолочний сир у блендері, додайте цукор, крохмаль і яйця.
- Змішайте все міксером.
- Для макової маси помеліть мак і запарте його, дайте охолонути.
- Білки збийте зі 100 грамами цукру до утворення стійкої піни. Акуратно введіть білки у мак.
- Розподіліть одну частину світлого тіста у формі, рівномірно розподіляючи його руками.
- На тісто викладіть половину макової начинки, а зверху рівномірно розподіліть сирну начинку.
- Зверху потріть одну частину замороженого темного тіста.
- Випікайте в духовці при 180 градусах близько 40 хвилин, після чого дайте охолонути у формі.
- Повторіть те ж з другим коржем.
- Для крему збийте м'яке масло зі згущеним молоком.
- Додайте каву, розчинену у горілці.
- Зберіть пляцок: змастіть перший корж кремом, накладіть другий корж так, щоб темне тісто було всередині. Розтоплений шоколад вилийте зверху.
- Залиште пляцок на кілька годин у холодильнику, щоб він добре просочився кремом.