Ц сорочка має глибокі коріння і вважається оберегом. Торт "Вишиванка" – найкращий варіант для святкування. Готуємо за рецептом Лілії Цвіт.

До теми В честь особливого свята: рецепт салату "Вишиванка"

Пляцок "Вишиванка"

  • Час: 2 години
  • Порцій: 8

Приготування:

  1. Для приготування тіста борошно з розпушувачем розітріть з маргарином.
  2. Додайте 3 жовтки, 200 грамів цукру і сметану, замісіть тісто. Розділіть тісто на дві рівні частини.
  3. В одну з частин додайте какао і ретельно перемішайте.
  4. Тепер у вас є світле і темне тісто.
  5. Поділіть кожну частину тіста навпіл.
  6. Заморозьте темне тісто, а світле помістіть у холодильник.
  7. Поки тісто остигає, приготуйте сирну масу.
  8. Збийте кисломолочний сир у блендері, додайте цукор, крохмаль і яйця.
  9. Змішайте все міксером.
  10. Для макової маси помеліть мак і запарте його, дайте охолонути.
  11. Білки збийте зі 100 грамами цукру до утворення стійкої піни. Акуратно введіть білки у мак.
  12. Розподіліть одну частину світлого тіста у формі, рівномірно розподіляючи його руками.
  13. На тісто викладіть половину макової начинки, а зверху рівномірно розподіліть сирну начинку.
  14. Зверху потріть одну частину замороженого темного тіста.
  15. Випікайте в духовці при 180 градусах близько 40 хвилин, після чого дайте охолонути у формі.
  16. Повторіть те ж з другим коржем.
  17. Для крему збийте м'яке масло зі згущеним молоком.
  18. Додайте каву, розчинену у горілці.
  19. Зберіть пляцок: змастіть перший корж кремом, накладіть другий корж так, щоб темне тісто було всередині. Розтоплений шоколад вилийте зверху.
  20. Залиште пляцок на кілька годин у холодильнику, щоб він добре просочився кремом.