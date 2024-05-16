"Как будто судьбу крестиком вела": видеорецепт знаменитого пляцка "Вышиванка" от Лилии Цвит
16 мая 2024, 06:18Читати новину українською
Источник:Ютуб Лилия Цвит
Вышиванка – не просто традиционная одежда, а мощный символ национальной идентичности, истории и культурных традиций Украины. День вышиванки приходится на 16 мая, и для торжественной атмосферы следует приготовить кое-что невероятное.
Эта рубашка имеет глубокие корни и считается оберегом. Торт “Вышиванка” – лучший вариант для празднования. Готовим по рецепту Лилии Цвит.
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Пирог "Вышиванка"
- Время: 2 часа
- Порций: 8
для теста:
– 500 грамм пшеничной муки;
– 250 грамм маргарина;
– 18 грамм разрыхлителя;
– 120 грамм сметаны;
– 3 куриных желтка;
– 200 грамм сахара;
– 20 грамм какао;
для маковой начинки:
– 250 грамм мака;
– 100 грамм сахара;
– 3 белка;
для творожной начинки:
– 1 килограмм творога;
– 200 грамм сахара;
– 3 яйца;
– 50 грамм крахмала;
для крема:
– 300 грамм сливочного масла 73%;
– 250 грамм сгущенного молока;
– 10 грамм растворимого кофе;
– 10 миллилитров водки;
для шоколадной глазури:
– 100 грамм шоколада;
– 15 миллилитров молока 2,5%.
Приготовление:
- Для приготовления теста муку с разрыхлителем разотрите с маргарином.
- Добавьте 3 желтка, 200 грамм сахара и сметану, замесите тесто. Разделите тесто на две равные части.
- В одну из частей добавьте какао и тщательно перемешайте.
- Теперь у вас есть светлое и темное тесто.
- Поделите каждую часть теста пополам.
- Заморозьте темное тесто, а светлое поместите в холодильник.
- Пока тесто остывает, приготовьте творожную массу.
- Взбейте творог в блендере, добавьте сахар, крахмал и яйца.
- Смешайте все миксером.
- Для маковой массы помолите мак и запарьте его, дайте остыть.
- Белки взбейте со 100 граммами сахара до образования устойчивой пены. Аккуратно введите белки в мак.
- Распределите одну часть светлого теста в форме, равномерно распределяя его руками.
- На тесто выложите половину маковой начинки, а сверху равномерно распределите творожную начинку.
- Сверху потрите одну часть замороженного темного теста.
- Выпекайте в духовке при 180 градусах около 40 минут, после чего дайте остыть в форме.
- Повторите то же со вторым коржом.
- Для крема взбейте мягкое масло со сгущенным молоком.
- Добавьте кофе, растворенный в водке.
- Соберите пирог: смажьте первый корж кремом, наложите второй корж так, чтобы темное тесто было внутри. Растопленный шоколад вылейте сверху.
- Оставьте пляцок на несколько часов в холодильнике, чтобы он хорошо пропитался кремом.