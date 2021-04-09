Как приготовить полезную шаурму: вкусный рецепт от бренд-шефа Алекса Юсупова
Бренд-шеф МХП и руководитель "Школы мясных сомелье МХП" Алекс Юсупов поделился вкусным рецептом сочной и полезной шаурмы. Спорим, что такой вы еще не пробовали!
Источник:24 канал
Шаурма – это блюдо из Ближнего Востока, которое имеет арабское происхождение. Готовится она из пойти или лаваша, которые начиняют приправленным рубленым жареным мясом. К мясу добавляют соусы и салат из свежих овощей.
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И хотя шаурму можно готовить почти из любого вида мяса, Алекс Юсупов убежден, что курятина – именно то, что нужно для этого блюда. Ведь это не только вкусное, но и полезное и питательное мясо. Ловите рецепт сочной куриной шаурмы от шефа!
Рецепт куриной шаурмы от Алекса Юсупова
Шаурма с курицей от Алекса Юсупова / Фото "Наша Ряба"
Приготовление соуса:
- Добавьте к тахини воду в соотношении 50/50, соль и лимонный сок.
- Быстро перемешайте венчиком до консистенции жидкой сметаны.
Приготовление шаурмы:
- Предварительно переложите йогурт в сито, накройте марлей, чтобы стекла лишняя жидкость. На это потребуется от 40 минут до 1 часа.
- Филе или бедра разбейте скалкой, чтобы толщина не превышала 1 сантиметр.
- Замаринуйте курочку в оливковом масле, соли, перце, паприке, зире и чили. Можно готовить сразу или для лучшего эффекта оставить мариноваться на несколько часов или всю ночь.
- Жарьте куриное мясо с обеих сторон на среднем огне. За три минуты до конца добавьте тимьян, вино и минуту выпаривайте. Тогда добавьте сливочное масло.
- Переложите курочку на доску или тарелку и дайте отдохнуть несколько минут.
- Нарежьте ее крупными кусками поперек волокон.
- Нарежьте томаты и огурцы тонкими слайсами.
- Выложите на лаваш листья салата.
- Сверху выложите слой йогурта, тогда курочку, томаты и огурцы.
- Сверху посыпьте нарезанным зеленым луком, петрушкой или кинзой.
- Полейте соусом с тахини и заверните.
- Готово!
Кушаем и наслаждаемся!
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