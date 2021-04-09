Бренд-шеф МХП и руководитель "Школы мясных сомелье МХП" Алекс Юсупов поделился вкусным рецептом сочной и полезной шаурмы. Спорим, что такой вы еще не пробовали!

Шаурма – это блюдо из Ближнего Востока, которое имеет арабское происхождение. Готовится она из пойти или лаваша, которые начиняют приправленным рубленым жареным мясом. К мясу добавляют соусы и салат из свежих овощей.

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И хотя шаурму можно готовить почти из любого вида мяса, Алекс Юсупов убежден, что курятина – именно то, что нужно для этого блюда. Ведь это не только вкусное, но и полезное и питательное мясо. Ловите рецепт сочной куриной шаурмы от шефа!

Рецепт куриной шаурмы от Алекса Юсупова



Шаурма с курицей от Алекса Юсупова / Фото "Наша Ряба"

Ингредиенты для соуса: – 2 столовые ложки тахини

– 2 столовые ложки воды

– ½ лимона

– соль по вкусу

Приготовление соуса:

Добавьте к тахини воду в соотношении 50/50, соль и лимонный сок. Быстро перемешайте венчиком до консистенции жидкой сметаны.

Ингредиенты для шаурмы: – 1 куриное филе "Наша Ряба" (для "продвинутых" кулинаров)

– 2-3 куриных бедра без кожи и костей "Наша Ряба" (для новичков)

– 3-4 веточки кинзы или петрушки

– 1 пита или армянский тандырный лаваш

– ½ чайной ложки кумина (молотой зиры)

– ½ чайной ложки паприки

– 1 пучок свежего шпината

– 100 г свежего греческого или турецкого йогурта

– 2-3 соленых огурца

– 1 средний помидор

– щепотка перца чили

– 1 зеленая луковица

– 1 столовая ложка оливкового масла

– 50 мл белого сухого вина

– 20 г сливочного масла

– зубец чеснока

– 2-3 веточки тимьяна

– соль перец по вкусу

Приготовление шаурмы:

Предварительно переложите йогурт в сито, накройте марлей, чтобы стекла лишняя жидкость. На это потребуется от 40 минут до 1 часа. Филе или бедра разбейте скалкой, чтобы толщина не превышала 1 сантиметр. Замаринуйте курочку в оливковом масле, соли, перце, паприке, зире и чили. Можно готовить сразу или для лучшего эффекта оставить мариноваться на несколько часов или всю ночь. Жарьте куриное мясо с обеих сторон на среднем огне. За три минуты до конца добавьте тимьян, вино и минуту выпаривайте. Тогда добавьте сливочное масло. Переложите курочку на доску или тарелку и дайте отдохнуть несколько минут. Нарежьте ее крупными кусками поперек волокон. Нарежьте томаты и огурцы тонкими слайсами. Выложите на лаваш листья салата. Сверху выложите слой йогурта, тогда курочку, томаты и огурцы. Сверху посыпьте нарезанным зеленым луком, петрушкой или кинзой. Полейте соусом с тахини и заверните. Готово!

Кушаем и наслаждаемся!