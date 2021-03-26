Предлагаем быстрые и легкие в приготовлении блюда из свежемолотого куриного кебаба, который ТМ "Наша Ряба" деликатно приправила ароматными специями. Вам нужно только выбрать рецепт - и уже через несколько минут вы будете лакомиться сочной курицей! Если захотите гарнир или салат дополнительно – есть несколько рецептов

Куриные колбаски с свежемолотого мяса, без оболочки, приправленные душистыми специями, можно приготовить в любой способ – на сковородке, гриле или на пару, который вам по вкусу!

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Со сформированным куриным кебабом – подготовленным к приготовлению, вы не только сэкономите время на кухне, но и без хлопот накормите семью настоящей домашней едой. Полноценный обед будет на столе за каких-то 20 минут!

Куриный кебаб в лаваше

Время: 20 минут

20 минут Порции: 2



Кебаб в лаваше / Shutterstok

Ингредиенты:

– 2 куриные колбаски "Кебаб" ТМ "Наша Ряба";

– 2 тонких лаваша;

– 1 помидор;

– свежие листья салата;

– 2 ст. л густого греческого йогурта;

– 1 ч. л горчицы;

– масло для жарки;

– 2 – 3 веточки свежего или мороженого укропа.

Приготовление:

Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Равномерно пожарьте на ней куриный кебаб до готовности. Для соуса смешайте греческий йогурт и горчицу, добавьте мелко нарезанный укроп. Смажьте соусом каждый лаваш. Помидор и листья салата помойте. Нарежьте помидор тонкими кружочками. Выложите на лаваш готовый куриный кебаб, кружочки помидора, листья салата и сверните все в рулет. Рулет нарежьте на небольшие кусочки (по 3 – 4 см толщиной) или не разрезая обжарьте на сковороде-гриль до золотистого цвета. Приятного аппетита!

Аппетитный куриный "Кебаб" с пюре из горошка и мяты

Время: 30 минут

30 минут Порции: 2



Куриный кебаб на обед / Shutterstok

Ингредиенты:

– 4 куриные колбаски "Кебаб" ТМ "Наша Ряба";

– 400 – 500 г свежемороженого зеленого горошка;

– 2 – 3 веточки свежей или мороженой мяты;

– 150 мл сливок жирностью от 20%;

– 1 ст. л сливочного масла;

– соль, черный молотый перец по вашему вкусу.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 200 градусов. Противень для запекания покройте фольгой. Выложите куриный кебаб на противень и отправьте запекаться на 20 минут до готовности. Кебаб должен покрыться золотистой корочкой. Разогрейте кастрюлю со сливочным маслом. Обжарьте на нем зеленый горошек (2 минуты, не больше). Добавьте к горошку мяту, влейте сливки. Тушите зеленый горошек, постоянно помешивая, 5 – 8 минут. Добавьте специи по вкусу. Снимите кастрюлю с плиты, накройте крышкой и оставьте на 5 минут настояться. Перебейте горошек со сливками ручным блендером до однородной консистенции. Готовый гарнир выложите на тарелку, сверху положите готовые куриные колбаски и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Паровой куриный "Кебаб" со свежим салатом (диетический рецепт)

Время: 25 минут

25 минут Порции: 2

Куриный кебаб / Shutterstok

Ингредиенты:

– 5 куриных "кебаб" ТМ "Наша Ряба";

– 200 г свежих листьев салата (мангольд, айсберг, ромэн);

– 100 г томатов черри;

– 1 свежий огурец;

– 100 г сыра фета;

– оливковое масло,

– бальзамический крем-уксус на ваш вкус.

Приготовление: