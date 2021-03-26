Рецепты из куриного кебаба – в лаваше, в духовке и на пару
Предлагаем быстрые и легкие в приготовлении блюда из свежемолотого куриного кебаба, который ТМ "Наша Ряба" деликатно приправила ароматными специями. Вам нужно только выбрать рецепт - и уже через несколько минут вы будете лакомиться сочной курицей! Если захотите гарнир или салат дополнительно – есть несколько рецептов
Источник:24 канал
Куриные колбаски с свежемолотого мяса, без оболочки, приправленные душистыми специями, можно приготовить в любой способ – на сковородке, гриле или на пару, который вам по вкусу!
Читайте также Вкусные блюда с курятиной для детского меню: колбаски, суп и бургеры
Со сформированным куриным кебабом – подготовленным к приготовлению, вы не только сэкономите время на кухне, но и без хлопот накормите семью настоящей домашней едой. Полноценный обед будет на столе за каких-то 20 минут!
Куриный кебаб в лаваше
- Время: 20 минут
- Порции: 2
Кебаб в лаваше / Shutterstok
Приготовление:
- Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Равномерно пожарьте на ней куриный кебаб до готовности.
- Для соуса смешайте греческий йогурт и горчицу, добавьте мелко нарезанный укроп.
- Смажьте соусом каждый лаваш.
- Помидор и листья салата помойте. Нарежьте помидор тонкими кружочками.
- Выложите на лаваш готовый куриный кебаб, кружочки помидора, листья салата и сверните все в рулет.
- Рулет нарежьте на небольшие кусочки (по 3 – 4 см толщиной) или не разрезая обжарьте на сковороде-гриль до золотистого цвета. Приятного аппетита!
Аппетитный куриный "Кебаб" с пюре из горошка и мяты
- Время: 30 минут
- Порции: 2
Куриный кебаб на обед / Shutterstok
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 200 градусов. Противень для запекания покройте фольгой.
- Выложите куриный кебаб на противень и отправьте запекаться на 20 минут до готовности. Кебаб должен покрыться золотистой корочкой.
- Разогрейте кастрюлю со сливочным маслом. Обжарьте на нем зеленый горошек (2 минуты, не больше).
- Добавьте к горошку мяту, влейте сливки.
- Тушите зеленый горошек, постоянно помешивая, 5 – 8 минут. Добавьте специи по вкусу.
- Снимите кастрюлю с плиты, накройте крышкой и оставьте на 5 минут настояться.
- Перебейте горошек со сливками ручным блендером до однородной консистенции.
- Готовый гарнир выложите на тарелку, сверху положите готовые куриные колбаски и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Паровой куриный "Кебаб" со свежим салатом (диетический рецепт)
- Время: 25 минут
- Порции: 2
Куриный кебаб / Shutterstok
Приготовление:
- Выложите куриный кебаб в пароварку и готовьте его в течение 12 – 15 минут или выберите соответствующий режим приготовления на пару в мультиварке.
- Тщательно помойте листья салата, просушите на бумажном полотенце. Если вы выбрали для салата айсберг, то порвите его листья руками. Мангольд сразу можно выложить в салатницу, а вот ромэн надо будет нарезать (грубо, мельче – как вам больше нравится). Для этого рецепта также подойдет готовый микс салатов.
- Томаты черри помойте, нарежьте на половинки и выложите на листья салата.
- Сыр фета нарежьте мелкими кубиками и посыпьте им салат.
- Заправьте салат оливковым маслом и (по желанию) полейте густым бальзамическим кремом-уксусом.
- Выложите готовый паровой куриный кебаб на тарелки и подавайте со свежим салатом. Приятного аппетита!
Поделиться новостью