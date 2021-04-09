Як приготувати корисну шаурму: смачний рецепт від бренд-шефа Алекса Юсупова
Бренд-шеф МХП та керівник "Школи м'ясних сомельє МХП" Алекс Юсупов поділився смачним рецептом соковитої та корисної шаурми. Закладаємось, що такої ви ще не куштували!
Джерело:24 канал
Шаурма – це страва з Близького Сходу, що має арабське походження. Готується вона з піти або лавашу, які начиняють приправленим рубленим смаженим м'ясом. До м'яса додають соуси та салат зі свіжих овочів.
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І хоча шаурму можна готувати майже з будь-якого виду м'яса, Алекс Юсупов переконаний, що курятина – саме те, що потрібно для цієї страви. Адже це не лише смачне, але й корисне та поживне м'ясо. Ловіть рецепт соковитої курячої шаурми від шефа!
Рецепт курячої шаурми від Алекса Юсупова
Шаурма з куркою від Алекса Юсупова / Фото "Наша Ряба"
Приготування соусу:
- Додайте до тахіні воду у співвідношенні 50/50, сіль та лимонний сік.
- Швидко перемішайте віничком до консистенції рідкої сметани.
Приготування шаурми:
- Попередньо перекладіть йогурт у сито, накрийте марлею, щоб стекла зайва рідина. На це знадобиться від 40 хвилин до 1 години.
- Філе або стегна розбийте качалкою, щоб товщина не перевищувала 1 сантиметра.
- Замаринуйте курочку в оливковій олії, солі, перці, паприці, зірі та чилі. Можна готувати відразу або для кращого ефекту залишити маринуватись на кілька годин або всю ніч.
- Смажте куряче м'ясо з обох боків на середньому вогні. За три хвилини до кінця додайте чебрець, вино та хвилину випарюйте. Тоді додайте вершкове масло.
- Перекладіть курочку на дошку або тарілку та дайте відпочити кілька хвилин.
- Наріжте її великими шматками поперек волокон.
- Наріжте томати та огірки тонкими слайсами.
- Викладіть на лаваш листя салату.
- Зверху викладіть шар йогурту, тоді курочку, томати та огірки.
- Зверху посипте нарізаною зеленою цибулею, петрушкою або кінзою.
- Полийте соусом із тахіні та загорніть.
- Готово!
Смакуємо та насолоджуємось!
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