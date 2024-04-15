Классический рецепт на Пасху: как приготовить опару на пасхальный кулич

Опара – предварительное замешивание теста для пасхи. Это полезный трюк, благодаря которому лучше активизируются дрожжи.

Опара поможет повысить качество вашего кулича. Все ингредиенты смешиваются и оставляются в теплом месте на некоторое время для брожения. Этот процесс помогает развить более глубокий вкус, обеспечивает лучшую текстуру и пышность пасхи.

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Опара на пасху

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Замечательная пасха / Фото unsplash

– 450 миллилитров воды;– 1 килограмм пшеничной муки;– 10 грамм сухих дрожжей;– 2 столовые ложки сахара.

Приготовление:

В большой миске смешайте теплую воду (температура примерно 28-30°C) с дрожжами, мукой и сахаром. Хорошо перемешайте ингредиенты до однородности. Консистенция опары должна быть похожа на тесто для блинов. Если масса получается слишком жидкой, добавьте немного муки. После смешивания оставьте опару в теплом месте на 4,5 часа для брожения. Когда опара будет готова, можно приступать к следующему этапу приготовления теста.