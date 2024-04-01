Не только мука: какой секретный ингредиент следует добавить в бисквит
Источник:Pysznosci
Это самый нежный и пышный бисквит из всех, что вам приходилось встречать. Секрет кроется в одном ингредиенте.
Создание торта на основе бисквита может быть достаточно сложной задачей, особенно если мы хотим добиться эффекта мягкой и рыхлой выпечки. Часто бывает так, что несмотря на наши усилия бисквит падает, теряя свою идеальную структуру. Есть простой способ, который сделает ваш торт всегда идеальным.
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Что добавить в бисквит
Во многих рецептах и кулинарных справочниках есть различные советы, как не допустить "опускания" бисквита. Если вы хотите, чтобы ваш бисквит всегда был идеально пышным и никогда не осыпался – все, что вам нужно сделать, это использовать вместо пшеничной муки пудинг.
Этот простой трюк заставит тесто красиво подняться во время выпечки, а его вкус будет божественным. Пудинг также придаст торту нежный ванильный аромат, который всегда будет уместным.
Бисквит на пудинге
- Время: 1 час
- Порций: 6
– 6 яиц;
– 1 стакан сахара;
– 160 грамм ванильного пудинга;
– 2 ложки разрыхлителя.
Приготовление:
- Смешайте пудинг с разрыхлителем.
- Яйца взбейте до пышной массы, в конце взбивания добавьте сахар. Взбивайте, пока кристаллы не растворятся.
- Уменьшите скорость миксера.
- Продолжайте перемешивать, начните постепенно добавлять пудинг и разрыхлитель к яйцам.
- Все тщательно перемешайте.
- Готовую смесь вылейте в форму (смазанную маслом и посыпанную сухарями) и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 30 минут.
- Готовый бисквит остудите.
- Он станет идеальной основой для любых кремов.