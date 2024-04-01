Не только мука: какой секретный ингредиент следует добавить в бисквит

Это самый нежный и пышный бисквит из всех, что вам приходилось встречать. Секрет кроется в одном ингредиенте.

Создание торта на основе бисквита может быть достаточно сложной задачей, особенно если мы хотим добиться эффекта мягкой и рыхлой выпечки. Часто бывает так, что несмотря на наши усилия бисквит падает, теряя свою идеальную структуру. Есть простой способ, который сделает ваш торт всегда идеальным.

Интересно 4 рецепта с селедкой ТМ "Водный Мир", от которых все будут в восторге

Что добавить в бисквит

Во многих рецептах и кулинарных справочниках есть различные советы, как не допустить "опускания" бисквита. Если вы хотите, чтобы ваш бисквит всегда был идеально пышным и никогда не осыпался – все, что вам нужно сделать, это использовать вместо пшеничной муки пудинг.

Этот простой трюк заставит тесто красиво подняться во время выпечки, а его вкус будет божественным. Пудинг также придаст торту нежный ванильный аромат, который всегда будет уместным.

Бисквит на пудинге

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

Нежный десерт / Фото unsplash

– 6 яиц;– 1 стакан сахара;– 160 грамм ванильного пудинга;– 2 ложки разрыхлителя.

Приготовление:

Смешайте пудинг с разрыхлителем. Яйца взбейте до пышной массы, в конце взбивания добавьте сахар. Взбивайте, пока кристаллы не растворятся. Уменьшите скорость миксера. Продолжайте перемешивать, начните постепенно добавлять пудинг и разрыхлитель к яйцам. Все тщательно перемешайте. Готовую смесь вылейте в форму (смазанную маслом и посыпанную сухарями) и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 30 минут. Готовый бисквит остудите. Он станет идеальной основой для любых кремов.