Створення торта на основі бісквіта може бути досить складним завданням, особливо якщо ми хочемо домогтися ефекту м'якої і пухкої випічки. Часто буває так, що попри наші зусилля бісквіт падає, втрачаючи свою ідеальну структуру. Є простий спосіб, який зробить ваш торт завжди ідеальним.

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Що додати у бісквіт

У багатьох рецептах і кулінарних довідниках є різні поради, як не допустити "опускання" бісквіта. Якщо ви хочете, щоб ваш бісквіт завжди був ідеально пухким і ніколи не осипався – все, що вам потрібно зробити, це використовувати замість пшеничного борошна пудинг.

Цей простий трюк змусить тісто красиво піднятися під час випічки, а його смак буде божественним. Пудинг також додасть торту ніжний ванільний аромат, який завжди буде доречним.

Бісквіт на пудингу

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Ніжний десерт / Фото unsplash

Інгредієнти:

– 6 яєць;

– 1 стакан цукру;

– 160 грамів ванільного пудингу;

– 2 ложки розпушувача.

Приготування:

Змішайте пудинг з розпушувачем. Яйця збийте до пишної маси, в кінці збивання додайте цукор. Збивайте, поки кристали не розчиняться. Знизьте швидкість міксера. Продовжуйте перемішувати, почніть поступово додавати пудинг та розпушувач до яєць. Все ретельно перемішайте. Готову суміш вилийте у форму (змащену маслом і посипану сухарями) і поставте в розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 30 хвилин. Готовий бісквіт остудіть. Він стане ідеальною основою для будь-яких кремів.

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