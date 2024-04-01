Створення торта на основі бісквіта може бути досить складним завданням, особливо якщо ми хочемо домогтися ефекту м'якої і пухкої випічки. Часто буває так, що попри наші зусилля бісквіт падає, втрачаючи свою ідеальну структуру. Є простий спосіб, який зробить ваш торт завжди ідеальним.

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Що додати у бісквіт

У багатьох рецептах і кулінарних довідниках є різні поради, як не допустити "опускання" бісквіта. Якщо ви хочете, щоб ваш бісквіт завжди був ідеально пухким і ніколи не осипався – все, що вам потрібно зробити, це використовувати замість пшеничного борошна пудинг.

Цей простий трюк змусить тісто красиво піднятися під час випічки, а його смак буде божественним. Пудинг також додасть торту ніжний ванільний аромат, який завжди буде доречним.

Бісквіт на пудингу

  • Час: 1 година
  • Порцій: 6

Як приготувати бісквітНіжний десерт / Фото unsplash

Приготування:

  1. Змішайте пудинг з розпушувачем.
  2. Яйця збийте до пишної маси, в кінці збивання додайте цукор. Збивайте, поки кристали не розчиняться.
  3. Знизьте швидкість міксера.
  4. Продовжуйте перемішувати, почніть поступово додавати пудинг та розпушувач до яєць.
  5. Все ретельно перемішайте.
  6. Готову суміш вилийте у форму (змащену маслом і посипану сухарями) і поставте в розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 30 хвилин.
  7. Готовий бісквіт остудіть.
  8. Він стане ідеальною основою для будь-яких кремів.