Створення торта на основі бісквіта може бути досить складним завданням, особливо якщо ми хочемо домогтися ефекту м'якої і пухкої випічки. Часто буває так, що попри наші зусилля бісквіт падає, втрачаючи свою ідеальну структуру. Є простий спосіб, який зробить ваш торт завжди ідеальним.
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Що додати у бісквіт
У багатьох рецептах і кулінарних довідниках є різні поради, як не допустити "опускання" бісквіта. Якщо ви хочете, щоб ваш бісквіт завжди був ідеально пухким і ніколи не осипався – все, що вам потрібно зробити, це використовувати замість пшеничного борошна пудинг.
Цей простий трюк змусить тісто красиво піднятися під час випічки, а його смак буде божественним. Пудинг також додасть торту ніжний ванільний аромат, який завжди буде доречним.
Бісквіт на пудингу
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Ніжний десерт / Фото unsplash
Приготування:
- Змішайте пудинг з розпушувачем.
- Яйця збийте до пишної маси, в кінці збивання додайте цукор. Збивайте, поки кристали не розчиняться.
- Знизьте швидкість міксера.
- Продовжуйте перемішувати, почніть поступово додавати пудинг та розпушувач до яєць.
- Все ретельно перемішайте.
- Готову суміш вилийте у форму (змащену маслом і посипану сухарями) і поставте в розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 30 хвилин.
- Готовий бісквіт остудіть.
- Він стане ідеальною основою для будь-яких кремів.