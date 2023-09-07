З баклажана можна створити справжній кулінарний шедевр. Він здивує вас своїм смаком й подарує вам справжню насолоду.

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Рецепт салату з баклажанів

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Як апетитно / Фото Fajne gotowanie

Приготування:

  • Баклажани промийте, наріжте скибочками і посоліть. Залиште приблизно на 30 хвилин. Після закінчення цього часу зберіть з овочів сік паперовим рушником.
  • Ретельно розігрійте сковороду-гриль. Викладіть туди скибочки баклажани і обсмажте на грилі 12 хвилин, поки вони не стануть м’якими.
  • Перець наріжте великою соломкою і також обсмажте на сковороді 15 хвилин.
  • Салат промийте і викладіть на дно великої миски. Додайте баклажани і перець.
  • Цибулю наріжте пір'ям, а помідори крупніше і додайте до решти інгредієнтів.
  • У мисці змішайте оливкову олію, лимонний сік, сіль, перець і всі трави. Подавайте салат з приготовленою заправкою і посипавши подрібненим сиром фета.