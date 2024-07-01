На любой вкус и кошелек: как приготовить бюджетный салат с курицей
1 июля 2024, 21:21Читати новину українською
Источник:Ania Starmach
Салат с курицей и фасолью – это вкусное и питательное блюдо, которое легко готовится и прекрасно подходит для обеда или ужина. Сочетание нежной курицы и сытной фасоли создает гармоничный вкусовой баланс.
Этот салат можно подавать как самостоятельное блюдо или в качестве обеда. Дополненный свежими овощами и ароматными специями, он станет звездой любого застолья.
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Салат с курицей и фасолью
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Очень вкусно / Иллюстративное фото unsplashИнгредиенты:
– 1 куриное филе;
– 1 маленькое авокадо;
– 2 вареных яйца;
– 2 горсти салата (подойдет любой);
– 6 ломтиков бекона;
– 300 грамм вареной стручковой фасоли;
– 1 чайная ложка тимьяна;
– горсть тертого пармезана;
– соль и перец по вкусу, немного масла;
для соуса:
– по 1 чайной ложке горчицы и лимонного сока;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Промойте филе, натрите солью, перцем и тимьяном. Разрежьте вдоль на 5 – 6 полосок.
- Обжарьте на сковороде по 2–3 минуты с каждой стороны.
- Затем обжарьте бекон до золотой корочки, затем обсушите на бумажном полотенце.
- Яйца нарежьте на половинки, авокадо – на маленькие кубики.
- Тщательно смешайте все ингредиенты для соуса.
- Смешайте фасоль, листья салата, авокадо и заправьте соусом.
- Разложите салат по тарелкам и добавьте курочку, бекон и яйца. Посыпьте тертым пармезаном.
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