На любой вкус и кошелек: как приготовить бюджетный салат с курицей

1 июля 2024, 21:21
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Источник:

Ania Starmach

Салат с курицей и фасолью – это вкусное и питательное блюдо, которое легко готовится и прекрасно подходит для обеда или ужина. Сочетание нежной курицы и сытной фасоли создает гармоничный вкусовой баланс.

Этот салат можно подавать как самостоятельное блюдо или в качестве обеда. Дополненный свежими овощами и ароматными специями, он станет звездой любого застолья.

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Салат с курицей и фасолью

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Очень вкусно / Иллюстративное фото unsplash

Ингредиенты:
– 1 куриное филе;
– 1 маленькое авокадо;
– 2 вареных яйца;
– 2 горсти салата (подойдет любой);
– 6 ломтиков бекона;
– 300 грамм вареной стручковой фасоли;
– 1 чайная ложка тимьяна;
– горсть тертого пармезана;
– соль и перец по вкусу, немного масла;
для соуса:
– по 1 чайной ложке горчицы и лимонного сока;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Промойте филе, натрите солью, перцем и тимьяном. Разрежьте вдоль на 5 – 6 полосок.
  2. Обжарьте на сковороде по 2–3 минуты с каждой стороны.
  3. Затем обжарьте бекон до золотой корочки, затем обсушите на бумажном полотенце.
  4. Яйца нарежьте на половинки, авокадо – на маленькие кубики.
  5. Тщательно смешайте все ингредиенты для соуса.
  6. Смешайте фасоль, листья салата, авокадо и заправьте соусом.
  7. Разложите салат по тарелкам и добавьте курочку, бекон и яйца. Посыпьте тертым пармезаном.

Приятного аппетита!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська