Цей салат можна подавати як самостійну страву або як обіду. Доповнений свіжими овочами та ароматними спеціями, він стане зіркою будь-якого застілля.

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Салат з куркою та квасолею

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Як приготувати салат з куркою

Дуже смачно / Ілюстративне фото unsplash

Приготування:

  1. Промийте філе, натріть сіллю, перцем та чебрецем. Розріжте вздовж на 5 – 6 смужок.
  2. Обсмажте на пательні по 2–3 хвилини з кожного боку.
  3. Потім обсмажте бекон до золотої скоринки, потім обсушіть на паперовому рушничку.
  4. Яйця наріжте на половинки, авокадо – на маленькі кубики.
  5. Ретельно змішайте усі інгредієнти для соусу.
  6. Змішайте квасолю, листя салату, авокадо та заправте соусом.
  7. Розкладіть салат по тарілках та додайте курочку, бекон та яйця. Посипте тертим пармезаном.

Смачного!