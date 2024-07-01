Цей салат можна подавати як самостійну страву або як обіду. Доповнений свіжими овочами та ароматними спеціями, він стане зіркою будь-якого застілля.

До теми Справжній хіт для зайнятих людей: як смачно приготувати куряче філе

Салат з куркою та квасолею

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порцій: 4

Дуже смачно / Ілюстративне фото unsplash

Інгредієнти:

– 1 куряче філе;

– 1 маленьке авокадо;

– 2 варені яйця;

– 2 жмені салату (підійде будь-який);

– 6 скибочок бекону;

– 300 грамів вареної стручкової квасолі;

– 1 чайна ложка чебрецю;

– жменя тертого пармезану;

– сіль та перець до смаку, трішки олії;

для соусу:

– по 1 чайній ложці гірчиці і лимонного соку;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Промийте філе, натріть сіллю, перцем та чебрецем. Розріжте вздовж на 5 – 6 смужок. Обсмажте на пательні по 2–3 хвилини з кожного боку. Потім обсмажте бекон до золотої скоринки, потім обсушіть на паперовому рушничку. Яйця наріжте на половинки, авокадо – на маленькі кубики. Ретельно змішайте усі інгредієнти для соусу. Змішайте квасолю, листя салату, авокадо та заправте соусом. Розкладіть салат по тарілках та додайте курочку, бекон та яйця. Посипте тертим пармезаном.

Смачного!

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