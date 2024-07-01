Цей салат можна подавати як самостійну страву або як обіду. Доповнений свіжими овочами та ароматними спеціями, він стане зіркою будь-якого застілля.
До теми Справжній хіт для зайнятих людей: як смачно приготувати куряче філе
Салат з куркою та квасолею
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Дуже смачно / Ілюстративне фото unsplash
Приготування:
- Промийте філе, натріть сіллю, перцем та чебрецем. Розріжте вздовж на 5 – 6 смужок.
- Обсмажте на пательні по 2–3 хвилини з кожного боку.
- Потім обсмажте бекон до золотої скоринки, потім обсушіть на паперовому рушничку.
- Яйця наріжте на половинки, авокадо – на маленькі кубики.
- Ретельно змішайте усі інгредієнти для соусу.
- Змішайте квасолю, листя салату, авокадо та заправте соусом.
- Розкладіть салат по тарілках та додайте курочку, бекон та яйця. Посипте тертим пармезаном.
Смачного!