Этот салат можно подавать как самостоятельное блюдо или в качестве обеда. Дополненный свежими овощами и ароматными специями, он станет звездой любого застолья.

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Салат с курицей и фасолью

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Как приготовить салат с курицей

Очень вкусно / Иллюстративное фото unsplash

Приготовление:

  1. Промойте филе, натрите солью, перцем и тимьяном. Разрежьте вдоль на 5 – 6 полосок.
  2. Обжарьте на сковороде по 2–3 минуты с каждой стороны.
  3. Затем обжарьте бекон до золотой корочки, затем обсушите на бумажном полотенце.
  4. Яйца нарежьте на половинки, авокадо – на маленькие кубики.
  5. Тщательно смешайте все ингредиенты для соуса.
  6. Смешайте фасоль, листья салата, авокадо и заправьте соусом.
  7. Разложите салат по тарелкам и добавьте курочку, бекон и яйца. Посыпьте тертым пармезаном.

Приятного аппетита!