Этот салат можно подавать как самостоятельное блюдо или в качестве обеда. Дополненный свежими овощами и ароматными специями, он станет звездой любого застолья.
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Салат с курицей и фасолью
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Очень вкусно / Иллюстративное фото unsplash
Приготовление:
- Промойте филе, натрите солью, перцем и тимьяном. Разрежьте вдоль на 5 – 6 полосок.
- Обжарьте на сковороде по 2–3 минуты с каждой стороны.
- Затем обжарьте бекон до золотой корочки, затем обсушите на бумажном полотенце.
- Яйца нарежьте на половинки, авокадо – на маленькие кубики.
- Тщательно смешайте все ингредиенты для соуса.
- Смешайте фасоль, листья салата, авокадо и заправьте соусом.
- Разложите салат по тарелкам и добавьте курочку, бекон и яйца. Посыпьте тертым пармезаном.
Приятного аппетита!