Этот салат можно подавать как самостоятельное блюдо или в качестве обеда. Дополненный свежими овощами и ароматными специями, он станет звездой любого застолья.

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Салат с курицей и фасолью

Время: 20 минут

20 минут Порций: 4

Очень вкусно / Иллюстративное фото unsplash

Ингредиенты:

– 1 куриное филе;

– 1 маленькое авокадо;

– 2 вареных яйца;

– 2 горсти салата (подойдет любой);

– 6 ломтиков бекона;

– 300 грамм вареной стручковой фасоли;

– 1 чайная ложка тимьяна;

– горсть тертого пармезана;

– соль и перец по вкусу, немного масла;

для соуса:

– по 1 чайной ложке горчицы и лимонного сока;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Промойте филе, натрите солью, перцем и тимьяном. Разрежьте вдоль на 5 – 6 полосок. Обжарьте на сковороде по 2–3 минуты с каждой стороны. Затем обжарьте бекон до золотой корочки, затем обсушите на бумажном полотенце. Яйца нарежьте на половинки, авокадо – на маленькие кубики. Тщательно смешайте все ингредиенты для соуса. Смешайте фасоль, листья салата, авокадо и заправьте соусом. Разложите салат по тарелкам и добавьте курочку, бекон и яйца. Посыпьте тертым пармезаном.

Приятного аппетита!

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