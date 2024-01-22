Салат из шпротов и яиц: сытная закуска для вкусного ужина

23:56

Вечер – это время, когда хочется отдохнуть, а значит, вкус и легкость приготовления играют немаловажную роль в выборе блюда. Если вы ищете идеальный вечерний вариант, сочетающий насыщенность и простоту приготовления, салат со шпротами станет настоящим открытием.