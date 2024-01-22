Шпроти, цибуля та яйця – це чудове поєднання для ситного салату. Його приготує навіть дитина, тож про енергозатратність приготування можете не турбуватися.

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Рецепт салату зі шпротами

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Відкрийте банку шпротів та злийте з неї олію.
  2. Викладіть рибу у тарілку та розімніть виделкою.
  3. Відваріть яйця на "круто".
  4. Очистіть їх та наріжте на кубики.
  5. Викладіть їх на красиву тарілку. Це буде перший шар салату.
  6. Наріжте огірки на кубики і помістіть поверх яєць.
  7. На огірки викладіть шпроти.
  8. Цибулину дрібно наріжте та обсмажте до золотистого кольору.
  9. Викладіть її на шпроти.
  10. Кілька ложок майонезу перекладіть в пакет, зріжте куточок і намалюйте на салаті сіточку.
  11. Прикрасьте салат домашніми сухариками.