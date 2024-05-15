В честь особого праздника: рецепт салата "Вышиванка": рецепт салата "Вышиванка"
15 мая 2024, 06:13Читати новину українською
Источник:Обозреватель
В четверг, 16 мая, украинцы во всем мире будут отмечать День вышиванки. Она прочно вплетена в генетический код нашей нации, поэтому стоит разнообразить меню невероятными блюдами.
Вышиванка испокон веков является символом нашего несокрушимого народа, помогает преодолевать все трудности, а сейчас очаровывает своей красотой и аутентичностью весь мир. К этому невероятному празднику есть особые рецепты, одним из них является салат "Вышиванка".
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Салат "Вышиванка"
- Время: 45 минут
- Порций: 4
– 150 грамм твердого сыра;
– 150 грамм крабовых палочек;
– 1 болгарский перец;
– 2 свежих огурца;
– 1 банка консервированной кукурузы;
– 2 пакетика сухариков;
– 180 грамм майонеза;
– зелень укропа или лука;
– 1 – 2 зубца чеснока (по желанию).
Приготовление:
- Почистите огурцы от кожуры, а болгарский перец – от семян, после чего нарежьте все ингредиенты соломкой.
- Уложите ингредиенты на тарелку полосами друг за другом.
- Верхнюю часть салата украсьте свежими зелеными листьями и нанесите майонез в форме сеточки.
- Для придания пикантности в салат при желании можно добавить измельченный чеснок.