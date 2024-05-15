Вишиванка зі споконвіку є символом нашого незламного народу, допомагає долати усі труднощі, а зараз зачаровує своєю красою та автентичністю увесь світ. До цього неймовірного свята є особливі рецепти, одним з них є салат "Вишиванка".

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Салат "Вишиванка"

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 150 грамів твердого сиру;

– 150 грамів крабових паличок;

– 1 болгарський перець;

– 2 свіжих огірки;

– 1 банка консервованої кукурудзи;

– 2 пакетики сухариків;

– 180 грамів майонезу;

– зелень кропу або цибулі;

– 1-2 зубці часнику (за бажанням).

Приготування:

Почистіть огірки від шкірки, а болгарський перець – від насіння, після чого наріжте всі інгредієнти соломкою. Укладіть інгредієнти на тарілку смугами один за одним. Верхню частину салату прикрасьте свіжими зеленими листками і нанесіть майонез у формі сіточки. Для додання пікантності у салат за бажання можна додати подрібнений часник.

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