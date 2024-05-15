Вишиванка зі споконвіку є символом нашого незламного народу, допомагає долати усі труднощі, а зараз зачаровує своєю красою та автентичністю увесь світ. До цього неймовірного свята є особливі рецепти, одним з них є салат "Вишиванка".

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Салат "Вишиванка"

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Почистіть огірки від шкірки, а болгарський перець – від насіння, після чого наріжте всі інгредієнти соломкою.
  2. Укладіть інгредієнти на тарілку смугами один за одним.
  3. Верхню частину салату прикрасьте свіжими зеленими листками і нанесіть майонез у формі сіточки.
  4. Для додання пікантності у салат за бажання можна додати подрібнений часник.