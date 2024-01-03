Не молоко и не вода: в чем лучше всего замочить сельдь для нежного вкуса
Источник:Pysznosci
Для того чтобы селедка имела непревзойденный вкус, следует ее замочить в рассоле. Если магазинные варианты вам не подходят, маринад своими руками.
Замоченная на ночь сельдь получится пикантной, но не очень соленой. Есть несколько уловок, которые помогут превратить эту банальную рыбу в совершенное блюдо.
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Для чего замачивать сельдь
Ответ очень прост: чтобы они не были солеными и жесткими. Маринад не только придает вкусу, но и делает сельдь более насыщенной и ароматной. Также маринование помогает уменьшить или приглушить характерный запах сельди, который может быть очень интенсивным.
В чем мариновать рыбу
Часто селедку замачивают в воде с добавлением специи, однако можно выбрать другие опции. Вот несколько из них:Газированная вода с лимонным соком – благодаря кислому вкусу сельди будут иметь более нежный вкус.
Слегка подсоленная вода – такой способ придаст рыбе характерный, остро-солоноватый вкус.
Яблочный уксус + сахар + специи – отличное решение перед приготовлением острой сельди, но не переусердствуйте с уксусом.
Холодное молоко – она придаст сельди тонкий, слегка маслянистый вкус и сделает их не такими солеными.
Пиво – литр напитка вскипятите с солью и специями, залейте этой смесью сельди и оставьте на 24 часа.
Замачивание сельди в маринаде – это отличный способ повысить качество и вкус рыбы.Еще один вкусный вариант: как быстро замариновать сельдь.