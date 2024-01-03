Замочені на ніч оселедці вийдуть пікантними, але не дуже солоними. Є кілька хитрощів, які допоможуть перетворити цю банальну рибу на довершену страву.
До теми 15 хвилин – і готово: геніальна намазка з оселедця та плавленого сиру
Для чого замочувати оселедець
Відповідь дуже проста: щоб вони не були солоними і жорсткими. Маринад не лише додає смаку, але і робить оселедець більш насиченим та ароматним. Також маринування допомагає зменшити або приглушити характерний запах оселедця, який може бути дуже інтенсивним.
У чому маринувати рибу
Часто оселедець замочують у воді з додаванням спеції, проте можна обрати інші опції. Ось декілька з них:
Замочування оселедця у маринаді – це чудовий спосіб підвищити якість і смак риби.