Такой завтрак можно подавать сразу в сковородке. Вкусными дополнениями к нему станут гренки или свежий хлеб.
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Шакшука с лисичками
- Время: 25 минут
- Порций: 4
Замечательный завтрак / Фото kwestia smaku
Приготовление:
- Помидоры бланшируйте и очистите от кожуры, мякоть нарежьте кубиками.
- Лисички промойте и обсушите.
- На сковороду выложите сливочное масло и нарезанный лук и немного обжарьте.
- Добавьте лисички и тушите 1 – 2 минуты.
- Добавьте помидоры, приправьте солью и перцем.
- Перемешайте и жарьте на сильном огне около 5 минут, не помешивая (тогда помидоры испарятся и сохранят структуру, если помешивать, то станут пюре).
- К обжаренным помидорам добавьте яйца.
- Приправьте солью и готовьте примерно 5 минут или пока яичные белки не застынут (вы можете накрыть на некоторое время в конце, это ускорит процесс).