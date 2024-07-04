Такой завтрак можно подавать сразу в сковородке. Вкусными дополнениями к нему станут гренки или свежий хлеб.

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Шакшука с лисичками

  • Время: 25 минут
  • Порций: 4

Как приготовить шакшукуЗамечательный завтрак / Фото kwestia smaku

Приготовление:

  1. Помидоры бланшируйте и очистите от кожуры, мякоть нарежьте кубиками.
  2. Лисички промойте и обсушите.
  3. На сковороду выложите сливочное масло и нарезанный лук и немного обжарьте.
  4. Добавьте лисички и тушите 1 – 2 минуты.
  5. Добавьте помидоры, приправьте солью и перцем.
  6. Перемешайте и жарьте на сильном огне около 5 минут, не помешивая (тогда помидоры испарятся и сохранят структуру, если помешивать, то станут пюре).
  7. К обжаренным помидорам добавьте яйца.
  8. Приправьте солью и готовьте примерно 5 минут или пока яичные белки не застынут (вы можете накрыть на некоторое время в конце, это ускорит процесс).