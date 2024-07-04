Такий сніданок можна подавати одразу у сковорідці. Смачними додатками до нього стануть грінки або свіжий хліб.
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Шакшука з лисичками
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
Чудовий сніданок / Фото kwestia smaku
Приготування:
- Помідори бланшуйте та почистіть від шкірки, м'якоть наріжте кубиками.
- Лисички промийте та обсушіть.
- На сковороду викладіть вершкове масло і нарізану цибулю і трохи обсмажте.
- Додайте лисички та тушкуйте 1 – 2 хвилини.
- Додайте помідори, приправте сіллю і перцем.
- Перемішайте та смажте на сильному вогні близько 5 хвилин, не помішуючи (тоді помідори випаруються і збережуть структуру, якщо помішувати, то стануть пюре).
- До обсмажених помідорів додайте яйця.
- Приправте сіллю та готуйте приблизно 5 хвилин або поки яєчні білки не застигнуть (ви можете накрити на деякий час в кінці, це пришвидшить процес).