Если заранее хорошо замариновать мясо, то на приготовление шаурмы у вас уйдет не больше 30 минут. Наслаждайтесь вкусной едой вместе с родными и наслаждайтесь приятными солнечными днями.

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Рецепт шаурмы с курицей

Время: 30 минут

30 минут Порций: 4

Вкусный перекус / Фото unsplash

Ингредиенты :

– 600 грамм куриного филе;

– 2 – 3 небольших зубчика чеснока;

– 1 чайная ложка сладкой паприки;

– пол чайной ложки молотого кориандра;

– пол чайной ложки тмина;

– пол чайной ложки паприки;

– черный перец по вкусу;

– 2 столовые ложки лимонного сока;

– 5 – 6 столовых ложек масла оливкового масла;

– 150 грамм твердого сыра;

– 3 огурца;

– 3 помидора;

– 1 лук;

– 100 грамм йогурта без наполнителя;

– 30 грамм майонеза;

– 30 грамм томатного соуса;

– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Промойте куриное филе выложите на разделочную доску и нарежьте на кусочки. Оливковое масло смешайте со специями, прессованным чесноком и лимонным соком.

Залейте мясо приготовленным маринадом и оставьте минимум на 6 часов, а еще лучше – на ночь в холодильнике.

Обжарьте мясо на электрогриле или сковороде.

Сыр и овощи нарежьте небольшими ломтиками, лук – полукольцами.

Для соуса соедините йогурт с черным перцем и солью.

На готовый лист лаваша выложите слоями сыр, куриное филе, соус, овощи и снова соус.

Сверните лаваш и поджарьте с обеих сторон на хорошо разогретой сковороде или гриле.

Листья лаваша можно приготовить самостоятельно, понадобится всего несколько ингредиентов.