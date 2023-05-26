Если заранее хорошо замариновать мясо, то на приготовление шаурмы у вас уйдет не больше 30 минут. Наслаждайтесь вкусной едой вместе с родными и наслаждайтесь приятными солнечными днями.

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Рецепт шаурмы с курицей

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Вкусный перекус / Фото unsplash

Приготовление:

  • Промойте куриное филе выложите на разделочную доску и нарежьте на кусочки. Оливковое масло смешайте со специями, прессованным чесноком и лимонным соком.
  • Залейте мясо приготовленным маринадом и оставьте минимум на 6 часов, а еще лучше – на ночь в холодильнике.
  • Обжарьте мясо на электрогриле или сковороде.
  • Сыр и овощи нарежьте небольшими ломтиками, лук – полукольцами.
  • Для соуса соедините йогурт с черным перцем и солью.
  • На готовый лист лаваша выложите слоями сыр, куриное филе, соус, овощи и снова соус.
  • Сверните лаваш и поджарьте с обеих сторон на хорошо разогретой сковороде или гриле.

Листья лаваша можно приготовить самостоятельно, понадобится всего несколько ингредиентов.