В парк или на пикник: готовим домашнюю шаурму из доступных ингредиентов

Если заранее хорошо замариновать мясо, то на приготовление шаурмы у вас уйдет не больше 30 минут. Наслаждайтесь вкусной едой вместе с родными и наслаждайтесь приятными солнечными днями.

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Вкусный перекус / Фото unsplash

600 грамм куриного филе; – 2 – 3 небольших зубчика чеснока; – 1 чайная ложка сладкой паприки; – пол чайной ложки молотого кориандра; – пол чайной ложки тмина; – пол чайной ложки паприки; – черный перец по вкусу; – 2 столовые ложки лимонного сока; – 5 – 6 столовых ложек масла оливкового масла; – 150 грамм твердого сыра; – 3 огурца; – 3 помидора; – 1 лук; – 100 грамм йогурта без наполнителя; – 30 грамм майонеза; – 30 грамм томатного соуса; – соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Промойте куриное филе выложите на разделочную доску и нарежьте на кусочки. Оливковое масло смешайте со специями, прессованным чесноком и лимонным соком.

Залейте мясо приготовленным маринадом и оставьте минимум на 6 часов, а еще лучше – на ночь в холодильнике.

Обжарьте мясо на электрогриле или сковороде.

Сыр и овощи нарежьте небольшими ломтиками, лук – полукольцами.

Для соуса соедините йогурт с черным перцем и солью.

На готовый лист лаваша выложите слоями сыр, куриное филе, соус, овощи и снова соус.