Цю шаурму цілком можна назвати правильним харчуванням. Попри це, вона виходить навіть смачніша, ніж у закладах.

Буде цікаво Ап – і готово: готуємо прості новорічні страви із курочкою

Як приготувати шаурму

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 1 упаковка лаваша;

– 1 куряче філе;

– лавровий листок, перець горошком;

– 2 шампіньйони;

– 1 помідор:

– 1 огірок;

– твердий сир до смаку;

– салат, пекінська капуста чи молода капуста;

– 2 столові ложки жирної сметани чи грецького йогурту;

– дрібка солі;

– 2 зубчики часнику;

– 1 чайна ложка французької гірчиці.

Приготування:

Відваріть куряче філе з лавровим листом, зубчиком часнику і перцем горошком. Бульйон збережіть, адже його можна використати для супу. Шампіньйони наріжте і підсмажте на антипригарній пательні на великому вогні. Скоринка має бути злегка золотиста. Курку і гриби охолодіть. Наріжте огірки, помідори, сир, охолоджену курку, помийте салат. Для соусу змішайте сметану чи йогурт з дрібкою солі, натертим часником і 1 чайною ложкою французької гірчиці. Лаваш розгорніть. Викладіть на нього салат, 1 столову ложку соусу, огірки, помідори, гриби, курку і сир. Згорніть лаваш, як налисник. Підгорніть 2 краї, після чого згорніть рулетом. Готові роли підсмажте на пательні-гриль, звичайній антипригарній сковороді або на грилі до золотистої скоринки. Спочатку смажте сторону, де загорнутий лаваш, а потім – іншу.

Сподобався рецепт? Дізнайтеся секрети ідеальної домашньої випічки.