Цю шаурму цілком можна назвати правильним харчуванням. Попри це, вона виходить навіть смачніша, ніж у закладах.

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Як приготувати шаурму

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 2

Приготування:

  1. Відваріть куряче філе з лавровим листом, зубчиком часнику і перцем горошком. Бульйон збережіть, адже його можна використати для супу.
  2. Шампіньйони наріжте і підсмажте на антипригарній пательні на великому вогні. Скоринка має бути злегка золотиста. Курку і гриби охолодіть.
  3. Наріжте огірки, помідори, сир, охолоджену курку, помийте салат.
  4. Для соусу змішайте сметану чи йогурт з дрібкою солі, натертим часником і 1 чайною ложкою французької гірчиці.
  5. Лаваш розгорніть. Викладіть на нього салат, 1 столову ложку соусу, огірки, помідори, гриби, курку і сир. Згорніть лаваш, як налисник. Підгорніть 2 краї, після чого згорніть рулетом.
  6. Готові роли підсмажте на пательні-гриль, звичайній антипригарній сковороді або на грилі до золотистої скоринки. Спочатку смажте сторону, де загорнутий лаваш, а потім – іншу.