Быстро и невероятно вкусно: как приготовить здоровую шаурму дома

Шаурму считают не слишком полезной едой. Однако она может быть таковой, если приготовить ее дома.

Эту шаурму вполне можно назвать правильным питанием. Несмотря на это, она получается даже вкуснее, чем в заведениях.

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Как приготовить шаурму

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 2

– 1 упаковка лаваша;– 1 куриное филе;– лавровый лист, перец горошком;– 2 шампиньона;– 1 помидор:– 1 огурец;– твердый сыр по вкусу;– салат, пекинская капуста или молодая капуста;– 2 столовые ложки жирной сметаны или греческого йогурта;– щепотка соли;– 2 зубчика чеснока;– 1 чайная ложка французской горчицы.

Приготовление:

Отварите куриное филе с лавровым листом, зубчиком чеснока и перцем горошком. Бульон сохраните, ведь его можно использовать для супа. Шампиньоны нарежьте и поджарьте на антипригарной сковороде на большом огне. Корочка должна быть слегка золотистая. Курицу и грибы охладите. Нарежьте огурцы, помидоры, сыр, охлажденную курицу, помойте салат. Для соуса смешайте сметану или йогурт с щепоткой соли, натертым чесноком и 1 чайной ложкой французской горчицы. Лаваш разверните. Выложите на него салат, 1 столовую ложку соуса, огурцы, помидоры, грибы, курицу и творог. Сверните лаваш, как блинчик. Подверните 2 края, после чего сверните рулетом. Готовые роллы поджарьте на сковороде-гриль, обычной антипригарной сковороде или на гриле до золотистой корочки. Сначала жарьте сторону, где завернут лаваш, а затем – другую.