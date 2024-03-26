Подходит для праздников и будней: рецепт шопского салата на раз-два
26 марта 2024, 01:02Читати новину українською
Источник:Kwestia smaku
Салат из помидоров, огурцов, перца и лука с соленым овечьим сыром – это прекрасное сочетание свежести овощей и нежности сыра. Оно принесет вам наслаждение своим утонченным вкусом и хрусткостью.
Этот салат – идеальный выбор для ужина, отдыха на природе или просто как вкусная закуска к основному блюду. Наслаждайтесь его свежестью при любой возможности!
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Шопский салат
- Время: 20 минут
- Порций: 4
– 2 помидора;
– 4 огурца;
– 1 перец;
– 1 лук-шалот;
– 150 грамм соленого сыра;
– 2 столовые ложки оливкового масла первого отжима;
– 1 чайная ложка лимонного сока;
– 1 столовая ложка измельченной петрушки;
– маслины для украшения.
Приготовление:
- Помидоры нарежьте кубиками. Огурцы помойте, очистите от кожуры, разрежьте вдоль, затем поперек на кусочки.
- Перец нарежьте кубиками, удалив семена.
- В салатницу выложите помидоры, затем огурцы и перец.
- Сверху выложите мелко нарезанный лук.
- Овощи посолите, поперчите, сбрызните оливковым маслом, смешанным с лимонным соком.
- Натрите сыр и посыпьте им салат.
- Добавьте измельченную петрушку и украсьте черными оливками.