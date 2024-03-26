Этот салат – идеальный выбор для ужина, отдыха на природе или просто как вкусная закуска к основному блюду. Наслаждайтесь его свежестью при любой возможности!
Узнайте детали Вкусный перекус за считанные минуты: топ-4 рецепта с намазками из морепродуктов
Шопский салат
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Помидоры нарежьте кубиками. Огурцы помойте, очистите от кожуры, разрежьте вдоль, затем поперек на кусочки.
- Перец нарежьте кубиками, удалив семена.
- В салатницу выложите помидоры, затем огурцы и перец.
- Сверху выложите мелко нарезанный лук.
- Овощи посолите, поперчите, сбрызните оливковым маслом, смешанным с лимонным соком.
- Натрите сыр и посыпьте им салат.
- Добавьте измельченную петрушку и украсьте черными оливками.