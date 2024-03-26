Этот салат – идеальный выбор для ужина, отдыха на природе или просто как вкусная закуска к основному блюду. Наслаждайтесь его свежестью при любой возможности!

Узнайте детали Вкусный перекус за считанные минуты: топ-4 рецепта с намазками из морепродуктов

Шопский салат

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Помидоры нарежьте кубиками. Огурцы помойте, очистите от кожуры, разрежьте вдоль, затем поперек на кусочки.
  2. Перец нарежьте кубиками, удалив семена.
  3. В салатницу выложите помидоры, затем огурцы и перец.
  4. Сверху выложите мелко нарезанный лук.
  5. Овощи посолите, поперчите, сбрызните оливковым маслом, смешанным с лимонным соком.
  6. Натрите сыр и посыпьте им салат.
  7. Добавьте измельченную петрушку и украсьте черными оливками.