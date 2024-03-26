Цей салат – ідеальний вибір для вечері, відпочинку на природі або просто як смачна закуска до основної страви. Насолоджуйтеся його свіжістю за будь-якої можливості!

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Шопський салат

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Помідори наріжте кубиками. Огірки помийте, очистіть від шкірки, розріжте вздовж, потім поперек на шматочки.
  2. Перець наріжте кубиками, видаливши насіння.
  3. У салатницю викладіть помідори, потім огірки і перець.
  4. Зверху викладіть дрібно нарізану цибулю.
  5. Овочі посоліть, поперчіть, збризнути оливковою олією, змішаною з лимонним соком.
  6. Натріть сир і посипте ним салат.
  7. Додайте подрібнену петрушку і прикрасьте чорними оливками.