Цей салат – ідеальний вибір для вечері, відпочинку на природі або просто як смачна закуска до основної страви. Насолоджуйтеся його свіжістю за будь-якої можливості!
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Шопський салат
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Помідори наріжте кубиками. Огірки помийте, очистіть від шкірки, розріжте вздовж, потім поперек на шматочки.
- Перець наріжте кубиками, видаливши насіння.
- У салатницю викладіть помідори, потім огірки і перець.
- Зверху викладіть дрібно нарізану цибулю.
- Овочі посоліть, поперчіть, збризнути оливковою олією, змішаною з лимонним соком.
- Натріть сир і посипте ним салат.
- Додайте подрібнену петрушку і прикрасьте чорними оливками.