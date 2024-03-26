Цей салат – ідеальний вибір для вечері, відпочинку на природі або просто як смачна закуска до основної страви. Насолоджуйтеся його свіжістю за будь-якої можливості!

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Шопський салат

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 помідори;

– 4 огірки;

– 1 перець;

– 1 цибуля-шалот;

– 150 грамів солоного сиру;

– 2 столові ложки оливкової олії першого віджиму;

– 1 чайна ложка лимонного соку;

– 1 столова ложка подрібненої петрушки;

– маслини для прикрас.

Приготування:

Помідори наріжте кубиками. Огірки помийте, очистіть від шкірки, розріжте вздовж, потім поперек на шматочки. Перець наріжте кубиками, видаливши насіння. У салатницю викладіть помідори, потім огірки і перець. Зверху викладіть дрібно нарізану цибулю. Овочі посоліть, поперчіть, збризнути оливковою олією, змішаною з лимонним соком. Натріть сир і посипте ним салат. Додайте подрібнену петрушку і прикрасьте чорними оливками.

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