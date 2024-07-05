Невероятно аппетитный: готовим салат из шпараговки на зиму
5 июля 2024, 13:59Читати новину українською
Источник:"Азбука рецептов"
Консервированные салаты подарят вам частичку лета зимой. Попробуйте приготовить несколько баночек из шпараговки.
Такой салат станет идеальным дополнением к ужину. Кроме того, его можно есть даже самостоятельно.
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Салат из шпараговки на зиму
- Время: 1 час
- Порций: 6
– 2 килограмма стручковой фасоли;
– 400 граммов моркови;
– 400 граммов лука;
– 1,5 килограмма томатов;
– 400 миллилитров растительного масла;
– 4 столовые ложки уксуса 9%;
– 2 столовые ложки соли;
– 50 граммов сахара;
– 1 чайная ложка паприки.
Приготовление:
- Срежьте кончики со стручковой фасоли, после чего разрежьте ее пополам. Положите фасоль в кипяток, подсолите, доведите до кипения и проварите 10 минут. Далее откиньте ее на дуршлаг.
- Помидоры помойте и перекрутите через мясорубку. Лук и морковь почистите и помойте. Лук мелко нарежьте, морковь натрите на крупную терку.
- Обжарьте лук в растительном масле до прозрачности, добавьте морковь и готовьте, помешивая, еще 5 – 7 минут.
- В большую кастрюлю выложите подготовленные ингредиенты. Перемешайте, вскипятите, добавьте соль, сахар, уксус, паприку и проварите, помешивая, 15 минут.
- Разложите готовый салат в теплые стерилизованные банки и закрутите их стерилизованными металлическими крышками. Укутайте и оставьте до остывания.