Невероятно аппетитный: готовим салат из шпараговки на зиму

Консервированные салаты подарят вам частичку лета зимой. Попробуйте приготовить несколько баночек из шпараговки.

Такой салат станет идеальным дополнением к ужину. Кроме того, его можно есть даже самостоятельно.

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Салат из шпараговки на зиму

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

– 2 килограмма стручковой фасоли;– 400 граммов моркови;– 400 граммов лука;– 1,5 килограмма томатов;– 400 миллилитров растительного масла;– 4 столовые ложки уксуса 9%;– 2 столовые ложки соли;– 50 граммов сахара;– 1 чайная ложка паприки.

Приготовление:

Срежьте кончики со стручковой фасоли, после чего разрежьте ее пополам. Положите фасоль в кипяток, подсолите, доведите до кипения и проварите 10 минут. Далее откиньте ее на дуршлаг. Помидоры помойте и перекрутите через мясорубку. Лук и морковь почистите и помойте. Лук мелко нарежьте, морковь натрите на крупную терку. Обжарьте лук в растительном масле до прозрачности, добавьте морковь и готовьте, помешивая, еще 5 – 7 минут. В большую кастрюлю выложите подготовленные ингредиенты. Перемешайте, вскипятите, добавьте соль, сахар, уксус, паприку и проварите, помешивая, 15 минут. Разложите готовый салат в теплые стерилизованные банки и закрутите их стерилизованными металлическими крышками. Укутайте и оставьте до остывания.