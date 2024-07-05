Такий салат стане ідеальним доповненням до вечері. Окрім того, його можна їсти навіть самостійно.

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Салат зі шпарагівки на зиму

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

– 2 кілограми стручкової квасолі;

– 400 грамів моркви;

– 400 грамів цибулі;

– 1,5 кілограма томатів;

– 400 мілілітрів олії;

– 4 столові ложки оцту 9%;

– 2 столові ложки солі;

– 50 грамів цукру;

– 1 чайна ложка паприки.

Приготування:

Зріжте кінчики зі стручкової квасолі, після чого розріжте її навпіл. Покладіть квасолю в окріп, підсоліть, доведіть до кипіння і проваріть 10 хвилин. Далі відкиньте її на друшляк. Помідори помийте і перекрутіть через м'ясорубку. Цибулю і моркву почистьте і помийте. Цибулю дрібно наріжте, моркву натріть на велику тертку. Обсмажте цибулю в олії до прозорості, додайте моркву і готуйте, помішуючи, ще 5 – 7 хвилин. У велику каструлю викладіть підготовлені інгредієнти. Перемішайте, закип'ятіть, додайте сіль, цукор, оцет, паприку і проваріть, помішуючи, 15 хвилин. Розкладіть готовий салат у теплі стерилізовані банки й закрутіть їх стерилізованими металевими кришками. Закутайте та залиште до остигання.

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