Такий салат стане ідеальним доповненням до вечері. Окрім того, його можна їсти навіть самостійно.

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Салат зі шпарагівки на зиму

  • Час: 1 година
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Зріжте кінчики зі стручкової квасолі, після чого розріжте її навпіл. Покладіть квасолю в окріп, підсоліть, доведіть до кипіння і проваріть 10 хвилин. Далі відкиньте її на друшляк.
  2. Помідори помийте і перекрутіть через м'ясорубку. Цибулю і моркву почистьте і помийте. Цибулю дрібно наріжте, моркву натріть на велику тертку.
  3. Обсмажте цибулю в олії до прозорості, додайте моркву і готуйте, помішуючи, ще 5 – 7 хвилин.
  4. У велику каструлю викладіть підготовлені інгредієнти. Перемішайте, закип'ятіть, додайте сіль, цукор, оцет, паприку і проваріть, помішуючи, 15 хвилин.
  5. Розкладіть готовий салат у теплі стерилізовані банки й закрутіть їх стерилізованими металевими кришками. Закутайте та залиште до остигання.