Соленая карамель прекрасно подходит к блинам. Также она может дополнить вкус пирожных, тортов и других десертов.

Будет вкусно Значительно вкуснее магазинного: приготовьте домашний зефир – простой рецепт

Рецепт соленой карамели

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. В кастрюлю с толстым дном насыпьте сахар и добавьте 50 миллилитров воды. Поставьте на плиту вариться. Огонь должен быть меньше среднего. В начале не трогайте смесь – она должна сначала раствориться, затем кристаллизоваться, после чего начнет таять и темнеть. Тогда ее уже можно будет мешать.
  2. Когда карамель потемнеет, убавьте огонь на минимум и добавьте, помешивая, подогретые сливки, щепотку соли и масло.
  3. После того, как добавите сливки, огонь можно выключать. Еще теплую карамель перелейте в закрывающуюся посуду.