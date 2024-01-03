Соленая карамель прекрасно подходит к блинам. Также она может дополнить вкус пирожных, тортов и других десертов.
Будет вкусно Значительно вкуснее магазинного: приготовьте домашний зефир – простой рецепт
Рецепт соленой карамели
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- В кастрюлю с толстым дном насыпьте сахар и добавьте 50 миллилитров воды. Поставьте на плиту вариться. Огонь должен быть меньше среднего. В начале не трогайте смесь – она должна сначала раствориться, затем кристаллизоваться, после чего начнет таять и темнеть. Тогда ее уже можно будет мешать.
- Когда карамель потемнеет, убавьте огонь на минимум и добавьте, помешивая, подогретые сливки, щепотку соли и масло.
- После того, как добавите сливки, огонь можно выключать. Еще теплую карамель перелейте в закрывающуюся посуду.