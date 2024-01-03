Солона карамель чудово підходить до млинців. Також вона може доповнити смак тістечок, тортів та інших різноманітних десертів.
Буде смачно Значно смачніший, ніж магазинний: приготуйте домашній зефір – простий рецепт
Рецепт солоної карамелі
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- В каструлю з товстим дном насипте цукор та додайте 50 мілілітрів води. Поставте на плиту варитися. Вогонь має бути менший, ніж середній. На початку не рухайте суміш – вона повинна спершу розчинитися, потім кристалізуватися, після чого почне танути та темнішати. Тоді її вже можна буде мішати.
- Коли карамель потемнішає, зменште вогонь на мінімум і додайте, помішуючи, підігріті вершки, дрібку солі та масло.
- Після того, як додасте вершки, вогонь можна вимикати. Ще теплу карамель перелийте в посуд, що закривається.