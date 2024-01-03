Проще и дешевле, чем вам казалось: как приготовить идеальную соленую карамель
3 января 2024, 14:30Читати новину українською
Источник:sugaring.ostrog.solodkaledi
Тот, кто хоть раз пробовал соленую карамель, запомнит этот вкус на всю жизнь. Однако приготовить ее совсем не трудно – с этим рецептом справится каждый.
Соленая карамель прекрасно подходит к блинам. Также она может дополнить вкус пирожных, тортов и других десертов.
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Рецепт соленой карамели
- Время: 30 минут
- Порций: 4
– 200 граммов сахара;
– 50 миллилитров воды;
– 130 миллилитров сливок жирностью не менее 30%;
– щепотка соли;
– 30 граммов масла.
Приготовление:
- В кастрюлю с толстым дном насыпьте сахар и добавьте 50 миллилитров воды. Поставьте на плиту вариться. Огонь должен быть меньше среднего. В начале не трогайте смесь – она должна сначала раствориться, затем кристаллизоваться, после чего начнет таять и темнеть. Тогда ее уже можно будет мешать.
- Когда карамель потемнеет, убавьте огонь на минимум и добавьте, помешивая, подогретые сливки, щепотку соли и масло.
- После того, как добавите сливки, огонь можно выключать. Еще теплую карамель перелейте в закрывающуюся посуду.