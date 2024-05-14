Мягкие и очень сочные: как приготовить идеальные ребрышки в духовке
14 мая 2024, 09:30Читати новину українською
Источник:Shuba
Если нет возможности поехать на барбекю, приготовьте вкусные ребрышки просто дома. Они будут ничем не хуже.
Остренький соус придаст им пикантности. Еще лучшего аромата придаст пармезан.
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Ребрышки в духовке
- Время: 1 час 45 минут
- Порций: 4
– 1 килограмм свиных ребер;
– соль по вкусу;
– 100 граммов сыра пармиджано реджано;
– 2 стебля сельдерея.
Для маринада:
– 50 миллилитров соевого соуса;
– 100 миллилитров оливкового масла;
– 4 чайные ложки меда;
– 1 столовая ложка кайенского перца;
– черный перец по вкусу.
Приготовление:
- Свиные ребрышки промойте и нарежьте порционными кусками. Выложите их в форму для запекания.
- Для маринада смешайте все ингредиенты. Смажьте ребрышки и оставьте их мариноваться на один час.
- Перед запеканием притрусите ребра тертым сыром пармиджано реджано и положите стебель сельдерея.
- Запекайте 45 минут при температуре 180 градусов.