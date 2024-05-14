Гостренький соус додасть їм пікантності. Ще кращого аромату надасть пармезан.

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Реберця у духовці

  • Час: 1 година 45 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Свинячі реберця промийте і наріжте порційними шматками. Викладіть їх у форму для запікання.
  2. Для маринаду змішайте всі інгредієнти. Змастіть реберця та залиште їх маринуватися на одну годину.
  3. Перед запіканням притрусіть ребра тертим сиром парміджано реджано й покладіть стебло селери.
  4. Запікайте 45 хвилин за температури 180 градусів.