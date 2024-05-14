Остренький соус придаст им пикантности. Еще лучшего аромата придаст пармезан.
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Ребрышки в духовке
- Время: 1 час 45 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Свиные ребрышки промойте и нарежьте порционными кусками. Выложите их в форму для запекания.
- Для маринада смешайте все ингредиенты. Смажьте ребрышки и оставьте их мариноваться на один час.
- Перед запеканием притрусите ребра тертым сыром пармиджано реджано и положите стебель сельдерея.
- Запекайте 45 минут при температуре 180 градусов.