Остренький соус придаст им пикантности. Еще лучшего аромата придаст пармезан.

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Ребрышки в духовке

  • Время: 1 час 45 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Свиные ребрышки промойте и нарежьте порционными кусками. Выложите их в форму для запекания.
  2. Для маринада смешайте все ингредиенты. Смажьте ребрышки и оставьте их мариноваться на один час.
  3. Перед запеканием притрусите ребра тертым сыром пармиджано реджано и положите стебель сельдерея.
  4. Запекайте 45 минут при температуре 180 градусов.