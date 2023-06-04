Невелика зміна класичного рецепта здатна здивувати навіть вірних шанувальників цієї страви. У літній сезон приготуйте сирники з ягідною начинкою – це зробить яскравим будь-який день.

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Рецепт сирників з ягідною начинкою

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Досконала варіація сирників / Фото pexels

Приготування:

  • Ягоди присипте 1 столовою ложкою цукру та дайте стекти соку (сік можна потім приварити для соусу з чайною ложкою крохмалю, розведеного у воді).
  • Інгредієнти для сирників ретельно змішайте до однорідної маси.
  • Для зручності наберіть у невелику мисочку воду та вмочайте в неї столову ложку і так формуйте сирники.
  • Наберіть тісто, розпластайте, як пиріжечок, насипте трохи ягід і зліпіть, надаючи форму сирника.
  • Обсмажуйте сирники на суміші олії та вершкового масла до золотистої скоринки.
  • Подавати такі сирники можна з улюбленим доповненням: сметана, йогурт чи соусом з увареного ягідного соку.
  • Прикрасьте зверху листочками м’яти або меліси.
  • За бажанням притрусіть цукровою пудрою.

Поради від кулінарки

  1. Використовуйте зернистий сир і не перетирайте його через сито.
  2. Для більшої пухкості всипте до тіста порошок до печива (розпушувач).
  3. При смаженні до рослинної олії обов’язково додайте вершкового масла для смаку (або ж замініть на смалець, скоринка буде неймовірно хрусткою).

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