Как приготовить сырники с ягодами: что сделает вкус нежным, а текстуру шелковистой
4 июня 2023, 21:15Читати новину українською
Источник:Фейсбук Elizabeth Kriganovski
Рецепт украинских сырников с ягодами точно заполонит ваше сердце. Ими невозможно насытиться!
Небольшое изменение классического рецепта способно удивить даже верных поклонников жтого блюда. В летний сезон приготовьте творожники с ягодной начинкой – это сделает ярким любой день.
Не пропустите Сезон отдыха на природе: как приготовить шашлык из курицы на любой вкус
Рецепт сырников с ягодной начинкой
- Время: 40 минут
- Порций: 4
– 400 грамм сыра;
– 1 яйцо;
– примерно 1 – 1,5 стакана муки + 2 – 3 столовых ложки на подсыпку;
– 6 – 8 грамм ванильного сахара или ванили;
– разрыхлитель для теста (пол пакетика);
– 1,5 столовых ложек сахара + 1 столовая ложка для присыпки;
– щепотка соли;
– 1 стакан ягод;
– 1,5 столовых ложек крахмала.
Приготовление:
- Ягоды присыпьте 1 столовой ложкой сахара и дайте соку стечь (сок можно затем приварить для соуса с чайной ложкой крахмала, разведенного в воде).
- Ингредиенты для творожников тщательно смешайте до однородной массы.
- Для удобства наберите в небольшую мисочку воду и обмакивайте в нее столовую ложку и так формируйте сырники.
- Наберите тесто, распластайте, как пирожечек, насыпьте немного ягод и слепите, придавая форму сырнику.
- Обжаривайте сырники на смеси масла и сливочного масла до золотистой корочки.
- Подавать такие сырники можно с любимым дополнением: сметана, йогурт или соусом из ягодного сока.
- Украсьте сверху листочками мяты или мелиссы.
- По желанию посыпать сахарной пудрой.
Советы от кулинарки
- Используйте сыр и не перетирайте его через сито.
- Для большей рыхлости всыпьте в тесто порошок в печенье (разрыхлитель).
- При жарке к растительному маслу обязательно добавьте сливочное масло для вкуса (или замените на смалец, корочка будет невероятно хрустящей).
Если хотите удивить родных, редким блюдом, приготовьте популярные моти – окрас японской кухни.