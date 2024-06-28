Такую вкусную не купишь даже в ресторане: как приготовить пиццу с правильным тестом
28 июня 2024, 22:50Читати новину українською
Источник:viktoria__vyacheslavna
В приготовлении пиццы очень важно сделать правильное тесто. Это вас точно поразит.
Пицца будет тонкой, но с рыхлыми бортиками. Кстати, в бортики можно завернуть сыр – будет еще вкуснее.
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Пицца – пошаговый рецепт ⠀
- Время: 40 минут + 12 часов
- Порций: 4
– 350 миллилитров воды;
– 13 граммов сахара;
– 10 граммов соли;
– 12 граммов сухих дрожжей;
– 25 граммов оливкового масла;
– 500 граммов муки;
– манка для формирования.
Начинка:
– 1 куриное филе;
– 1 – 2 помидора;
– 100 граммов кукурузы;
– 300 граммов моцареллы;
– 300 граммов крем-сыра.
Соус:
– 20 граммов масла;
– 20 граммов оливкового масла;
– 3 зубчика чеснока;
– 200 миллилитров сливок 30%;
– 1 чайная ложка базилика;
– 50 граммов сыра.
Смотрите, как делать пиццу: видео
Приготовление:
- Смешайте воду, сахар, соль и дрожжи. Добавьте оливковое масло и муку. Замесите до увлажнения всей муки, затем оставьте на 10 минут, после чего замесите тесто до гладкости. Оно будет совсем немного липнуть и будет иметь мягкую консистенцию.
- Чистую миску смажьте маслом. Положите туда тесто и накройте пищевой пленкой. Поставьте в холодильник бродить на 12 – 48 часов.
- Затем поделите тесто на 2 части, каждую накройте пленкой и оставьте еще на 30 минут. За это время нагрейте духовку до 270 – 300 градусов.
- Пергамент присыпьте манкой. Положите один шарик теста, обсыпьте его манкой и сформируйте пиццу так, чтобы остались большие рыхлые края.
- В сотейник с толстым дном отправьте сливочное и растительное масло, чеснок. Доведите до кипения. Влейте сливки, добавьте базилик и доведите до кипения. Всыпьте сыр и перемешайте.
- Смажьте тесто соусом и положите начинку.
- Пиццу вместе с пергаментом поставьте в разогретую духовку на 8 – 10 минут до румяности.