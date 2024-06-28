Піца буде тонкою, але з пухкими бортиками. До речі, у бортики можна загорнути сир – буде ще смачніше.

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Піца – покроковий рецепт ⠀

Час : 40 хвилин + 12 годин

: 40 хвилин + 12 годин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 350 мілілітрів води;

– 13 грамів цукру;

– 10 грамів солі;

– 12 грамів сухих дріжджів;

– 25 грамів оливкової олії;

– 500 грамів борошна;

– манка для формування.

Начинка:

– 1 куряче філе;

– 1 – 2 помідори;

– 100 грамів кукурудзи;

– 300 грамів моцарели;

– 300 грамів крем-сиру.

Соус:

– 20 грамів масла;

– 20 грамів оливкової олії;

– 3 зубчики часнику;

– 200 мілілітрів вершків 30%;

– 1 чайна ложка базиліка;

– 50 грамів сиру.

Дивіться, як робити піцу: відео

Приготування:

Змішайте воду, цукор, сіль і дріжджі. Додайте оливкову олію та борошно. Замісіть до зволоження всього борошна, потім залиште на 10 хвилин, після чого замісіть тісто до гладкості. Воно буде зовсім трішки липнути та матиме м'яку консистенцію. Чисту миску змастіть маслом. Покладіть туди тісто та накрийте харчовою плівкою. Поставте в холодильник бродити на 12 – 48 годин. Потім поділіть тісто на 2 частини, кожну накрийте плівкою та залиште ще на 30 хвилин. За цей час нагрійте духовку до 270 – 300 градусів. Пергамент присипте манкою. Покладіть одну кульку тіста, обсипте його манкою та сформуйте піцу так, щоб залишились великі пухкі краї. У сотейник із товстим дном відправте масло, олію і часник. Доведіть до кипіння. Влийте вершки, додайте базилік та доведіть до кипіння. Всипте сир і перемішайте. Змастіть тісто соусом та покладіть начинку. Піцу разом з пергаментом поставте в розігріту духовку на 8 – 10 хвилин до рум'яності.

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