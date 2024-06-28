Піца буде тонкою, але з пухкими бортиками. До речі, у бортики можна загорнути сир – буде ще смачніше.
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Піца – покроковий рецепт ⠀
- Час: 40 хвилин + 12 годин
- Порцій: 4
Дивіться, як робити піцу: відео
Приготування:
- Змішайте воду, цукор, сіль і дріжджі. Додайте оливкову олію та борошно. Замісіть до зволоження всього борошна, потім залиште на 10 хвилин, після чого замісіть тісто до гладкості. Воно буде зовсім трішки липнути та матиме м'яку консистенцію.
- Чисту миску змастіть маслом. Покладіть туди тісто та накрийте харчовою плівкою. Поставте в холодильник бродити на 12 – 48 годин.
- Потім поділіть тісто на 2 частини, кожну накрийте плівкою та залиште ще на 30 хвилин. За цей час нагрійте духовку до 270 – 300 градусів.
- Пергамент присипте манкою. Покладіть одну кульку тіста, обсипте його манкою та сформуйте піцу так, щоб залишились великі пухкі краї.
- У сотейник із товстим дном відправте масло, олію і часник. Доведіть до кипіння. Влийте вершки, додайте базилік та доведіть до кипіння. Всипте сир і перемішайте.
- Змастіть тісто соусом та покладіть начинку.
- Піцу разом з пергаментом поставте в розігріту духовку на 8 – 10 хвилин до рум'яності.