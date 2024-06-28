Пицца будет тонкой, но с рыхлыми бортиками. Кстати, в бортики можно завернуть сыр – будет еще вкуснее.

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Пицца – пошаговый рецепт ⠀

Время : 40 минут + 12 часов

: 40 минут + 12 часов Порций: 4

Ингредиенты:

– 350 миллилитров воды;

– 13 граммов сахара;

– 10 граммов соли;

– 12 граммов сухих дрожжей;

– 25 граммов оливкового масла;

– 500 граммов муки;

– манка для формирования.

Начинка:

– 1 куриное филе;

– 1 – 2 помидора;

– 100 граммов кукурузы;

– 300 граммов моцареллы;

– 300 граммов крем-сыра.

Соус:

– 20 граммов масла;

– 20 граммов оливкового масла;

– 3 зубчика чеснока;

– 200 миллилитров сливок 30%;

– 1 чайная ложка базилика;

– 50 граммов сыра.

Смотрите, как делать пиццу: видео

Приготовление:

Смешайте воду, сахар, соль и дрожжи. Добавьте оливковое масло и муку. Замесите до увлажнения всей муки, затем оставьте на 10 минут, после чего замесите тесто до гладкости. Оно будет совсем немного липнуть и будет иметь мягкую консистенцию. Чистую миску смажьте маслом. Положите туда тесто и накройте пищевой пленкой. Поставьте в холодильник бродить на 12 – 48 часов. Затем поделите тесто на 2 части, каждую накройте пленкой и оставьте еще на 30 минут. За это время нагрейте духовку до 270 – 300 градусов. Пергамент присыпьте манкой. Положите один шарик теста, обсыпьте его манкой и сформируйте пиццу так, чтобы остались большие рыхлые края. В сотейник с толстым дном отправьте сливочное и растительное масло, чеснок. Доведите до кипения. Влейте сливки, добавьте базилик и доведите до кипения. Всыпьте сыр и перемешайте. Смажьте тесто соусом и положите начинку. Пиццу вместе с пергаментом поставьте в разогретую духовку на 8 – 10 минут до румяности.

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