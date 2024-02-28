Такое тесто можно сделать самостоятельно. Попробуйте – это совсем не трудно.

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Тесто фило в домашних условиях

Время : 30 минут + 1 час

: 30 минут + 1 час Порций: 6

Ингредиенты:

– 120 – 130 миллилитров теплой воды;

– 300 граммов муки;

– 2 столовые ложки уксуса;

– 1 чайная ложка соли;

– 2 столовые ложки растительного масла;

– крахмал.

Приготовление:

К просеянной муке добавьте уксус, масло, соль и воду. Замесите тугое тесто, оберните его пищевой пленкой и оставьте отдохнуть на 1 час при комнатной температуре. Поделите тесто на 8 одинаковых частей. Накройте пленкой или полотенцем тесто, которое ждет своей очереди. Каждый кусок раскатайте в тонкий пласт, руками растяните его движениями из центра к краям. В работе с тестом поверхность и руки присыпайте крахмалом. Раскатывайте тесто до состояния, когда через него можно будет прочитать текст. Диаметр раскатанного теста будет достигать около 35 – 45 сантиметров. Выкладывайте тесто на пергамент и каждый слой присыпайте крахмалом, чтобы ничего не слиплось. Сложите и герметично запакуйте. Если упаковка будет не герметичная, то тесто может подсохнуть. Храните в морозилке.

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