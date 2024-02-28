Такое тесто можно сделать самостоятельно. Попробуйте – это совсем не трудно.

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Тесто фило в домашних условиях

  • Время: 30 минут + 1 час
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. К просеянной муке добавьте уксус, масло, соль и воду. Замесите тугое тесто, оберните его пищевой пленкой и оставьте отдохнуть на 1 час при комнатной температуре.
  2. Поделите тесто на 8 одинаковых частей. Накройте пленкой или полотенцем тесто, которое ждет своей очереди.
  3. Каждый кусок раскатайте в тонкий пласт, руками растяните его движениями из центра к краям. В работе с тестом поверхность и руки присыпайте крахмалом.
  4. Раскатывайте тесто до состояния, когда через него можно будет прочитать текст. Диаметр раскатанного теста будет достигать около 35 – 45 сантиметров.
  5. Выкладывайте тесто на пергамент и каждый слой присыпайте крахмалом, чтобы ничего не слиплось. Сложите и герметично запакуйте. Если упаковка будет не герметичная, то тесто может подсохнуть. Храните в морозилке.