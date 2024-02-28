Таке тісто можна зробити самотужки. Спробуйте – це зовсім не важко.

Буде смачно Бюджетна страва з неймовірним смаком: готуємо ніжні рибні котлети з консерви

Тісто філо в домашніх умовах

Час : 30 хвилин + 1 година

: 30 хвилин + 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

– 120 – 130 мілілітрів теплої води;

– 300 грамів борошна;

– 2 столові ложки оцту;

– 1 чайна ложка солі;

– 2 столові ложки олії;

– крохмаль.

Приготування:

До просіяного борошна додайте оцет, олію, сіль і воду. Замісіть туге тісто, обгорніть його харчовою плівкою і залиште відпочити на 1 годину при кімнатній температурі. Поділіть тісто на 8 однакових частин. Накрийте плівкою або рушником тісто, яке чекає своєї черги. Кожен шматок розкачайте в тонкий пласт, руками розтягніть його рухами з центру до країв. У роботі з тістом поверхню та руки присипайте крохмалем. Розкочуйте тісто до стану, коли через нього можна буде прочитати текст. Діаметр розкатаного тіста сягатиме близько 35 – 45 сантиметрів. Викладайте тісто на пергамент і кожен шар присипайте крохмалем, щоб нічого не злиплося. Складіть і герметично запакуйте. Якщо пакування буде не герметичне, то тісто може підсохнути. Зберігайте в морозилці.

Сподобався рецепт? Дізнайтеся, як зробити найсмачніший домашній майонез – шеф розповів усі секрети.