Если лень бежать в магазин: как приготовить тесто фило дома
28 февраля 2024, 18:36Читати новину українською
Источник:yuliia.senych
Из теста фило готовят множество блюд. Однако совсем не обязательно бежать в магазин, чтобы его приобрести.
Такое тесто можно сделать самостоятельно. Попробуйте – это совсем не трудно.
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Тесто фило в домашних условиях
- Время: 30 минут + 1 час
- Порций: 6
– 120 – 130 миллилитров теплой воды;
– 300 граммов муки;
– 2 столовые ложки уксуса;
– 1 чайная ложка соли;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– крахмал.
Приготовление:
- К просеянной муке добавьте уксус, масло, соль и воду. Замесите тугое тесто, оберните его пищевой пленкой и оставьте отдохнуть на 1 час при комнатной температуре.
- Поделите тесто на 8 одинаковых частей. Накройте пленкой или полотенцем тесто, которое ждет своей очереди.
- Каждый кусок раскатайте в тонкий пласт, руками растяните его движениями из центра к краям. В работе с тестом поверхность и руки присыпайте крахмалом.
- Раскатывайте тесто до состояния, когда через него можно будет прочитать текст. Диаметр раскатанного теста будет достигать около 35 – 45 сантиметров.
- Выкладывайте тесто на пергамент и каждый слой присыпайте крахмалом, чтобы ничего не слиплось. Сложите и герметично запакуйте. Если упаковка будет не герметичная, то тесто может подсохнуть. Храните в морозилке.