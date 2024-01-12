За інформацією видання Інформатор, дружина Віктора Ющенка часто готує борщ і знає особливий рецепт цієї української страви. Готувати його нескладно, тим паче це має вміти кожна добра господиня.

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Рецепт борщу

Час : 1,5 години

: 1,5 години Порцій: 4

Українська смакота / Фото pexels

Інгредієнти:

– 1,5 – 2 літри води;

– 400 грамів свинини чи яловичини на кістці;

– 4 картоплини;

– 2 буряки;

– 1 морква;

– 2 середні цибулини;

– 300 грамів капусти білокачанної;

– 2 столові ложки томатної пасти;

– 4-5 столових ложок соняшникової олії;

– дрібка лимонної кислоти;

– сіль, лавровий лист, зелень до смаку.

Приготування:

Для початку зваріть бульйон. Для цього у велику каструлю налийте 2 літри води. Вкиньте туди м'ясо та поставте на повільний вогонь. Не дайте бульйону закипіти і постійно знімайте з нього піну. Варіть на повільному вогні годину-півтори. Очистіть овочі. Буряк натріть на великій тертці, а моркву – на середній. Цибулю наріжте кубиками. Викладіть овочі на пательню та тушкуйте 10 хвилин. З бульйону вийміть м'ясо і, поки воно холоне, всипте в бульйон нашатковану капусту. Через 5 – 10 хвилин додайте нарізану соломкою картоплю. Відокремте м'ясо від кістки та наріжте кубиками, висипте його до борщу. Згодом додайте спеції та засмажку. Вкінці всипте дрібно посічену зелень, накрийте кришкою та варіть все ще 5 – 7 хвилин. Подавайте борщ зі сметаною та зеленню.

Що робити, щоб борщ не втрачав колір?

Зберегти колір борщу можна оцтом або ж лимонним соком: ними під час парирування збризкують буряк, а щоб вирівняти смак, варто додавати в борщ ложку цукру.

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