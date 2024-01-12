За інформацією видання Інформатор, дружина Віктора Ющенка часто готує борщ і знає особливий рецепт цієї української страви. Готувати його нескладно, тим паче це має вміти кожна добра господиня.
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Рецепт борщу
- Час: 1,5 години
- Порцій: 4
Українська смакота / Фото pexels
Приготування:
- Для початку зваріть бульйон.
- Для цього у велику каструлю налийте 2 літри води.
- Вкиньте туди м'ясо та поставте на повільний вогонь.
- Не дайте бульйону закипіти і постійно знімайте з нього піну.
- Варіть на повільному вогні годину-півтори.
- Очистіть овочі.
- Буряк натріть на великій тертці, а моркву – на середній. Цибулю наріжте кубиками.
- Викладіть овочі на пательню та тушкуйте 10 хвилин.
- З бульйону вийміть м'ясо і, поки воно холоне, всипте в бульйон нашатковану капусту.
- Через 5 – 10 хвилин додайте нарізану соломкою картоплю.
- Відокремте м'ясо від кістки та наріжте кубиками, висипте його до борщу.
- Згодом додайте спеції та засмажку.
- Вкінці всипте дрібно посічену зелень, накрийте кришкою та варіть все ще 5 – 7 хвилин.
- Подавайте борщ зі сметаною та зеленню.
Що робити, щоб борщ не втрачав колір?
Зберегти колір борщу можна оцтом або ж лимонним соком: ними під час парирування збризкують буряк, а щоб вирівняти смак, варто додавати в борщ ложку цукру.