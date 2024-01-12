Какие украинские блюда популярны в доме Виктора Ющенко: часто готовит жена экс-президента

Виктор и Екатерина Ющенко – известная украинская семья, ведь это бывший президент Украины и первая леди. Они очень любят украинскую кухню и часто готовят блюда.

По информации издания Информатор, жена Виктора Ющенко часто готовит борщ и знает особый рецепт этого украинского блюда. Готовить его несложно, тем более это должна уметь любая добрая хозяйка.

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Рецепт борща

Время : 1,5 часа

: 1,5 часа Порций: 4

Украинские вкусности / Фото pexels

– 1,5 – 2 литра воды;– 400 грамм свинины или говядины на кости;– 4 картофелины;– 2 свеклы;– 1 морковь;– 2 средние луковицы;– 300 грамм капусты белокочанной;– 2 столовые ложки томатной пасты;– 4 – 5 столовых ложек подсолнечного масла;– щепотка лимонной кислоты;– соль, лавровый лист, зелень по вкусу.

Приготовление:

Для начала сварите бульон. Для этого в большую кастрюлю налейте 2 литра воды. Вбросьте туда мясо и поставьте его на медленный огонь. Не дайте бульону вскипеть и постоянно снимайте с него пену. Варите на медленном огне час-полтора. Очистите овощи. Свеклу натрите на большой терке, а морковь – на средней. Лук нарежьте кубиками. Выложите овощи на сковороду и тушите 10 минут. Из бульона извлеките мясо и, пока оно стынет, всыпьте в бульон нашинкованную капусту. Через 5 – 10 минут добавьте нарезанный соломкой картофель. Отделите мясо от кости и нарежьте кубиками, высыпьте его в борщ. Затем добавьте специи и зажарку. В конце всыпьте мелко иссеченную зелень, накройте крышкой и варите все еще 5 – 7 минут. Подавайте борщ со сметаной и зеленью.

Что делать, чтобы борщ не терял цвет?

Сохранить цвет борща можно уксусом или лимонным соком: ими во время парировки сбрызгивают свеклу, а чтобы выровнять вкус, следует добавлять в борщ ложку сахара.

Понравился рецепт? Узнайте, как готовить, чтобы результат получился, как у королевы.