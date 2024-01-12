Какие украинские блюда популярны в доме Виктора Ющенко: часто готовит жена экс-президента
12 января 2024, 19:05Читати новину українською
Источник:Информатор
Виктор и Екатерина Ющенко – известная украинская семья, ведь это бывший президент Украины и первая леди. Они очень любят украинскую кухню и часто готовят блюда.
По информации издания Информатор, жена Виктора Ющенко часто готовит борщ и знает особый рецепт этого украинского блюда. Готовить его несложно, тем более это должна уметь любая добрая хозяйка.
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Рецепт борща
- Время: 1,5 часа
- Порций: 4
Украинские вкусности / Фото pexelsИнгредиенты:
– 1,5 – 2 литра воды;
– 400 грамм свинины или говядины на кости;
– 4 картофелины;
– 2 свеклы;
– 1 морковь;
– 2 средние луковицы;
– 300 грамм капусты белокочанной;
– 2 столовые ложки томатной пасты;
– 4 – 5 столовых ложек подсолнечного масла;
– щепотка лимонной кислоты;
– соль, лавровый лист, зелень по вкусу.
Приготовление:
- Для начала сварите бульон.
- Для этого в большую кастрюлю налейте 2 литра воды.
- Вбросьте туда мясо и поставьте его на медленный огонь.
- Не дайте бульону вскипеть и постоянно снимайте с него пену.
- Варите на медленном огне час-полтора.
- Очистите овощи.
- Свеклу натрите на большой терке, а морковь – на средней. Лук нарежьте кубиками.
- Выложите овощи на сковороду и тушите 10 минут.
- Из бульона извлеките мясо и, пока оно стынет, всыпьте в бульон нашинкованную капусту.
- Через 5 – 10 минут добавьте нарезанный соломкой картофель.
- Отделите мясо от кости и нарежьте кубиками, высыпьте его в борщ.
- Затем добавьте специи и зажарку.
- В конце всыпьте мелко иссеченную зелень, накройте крышкой и варите все еще 5 – 7 минут.
- Подавайте борщ со сметаной и зеленью.
Что делать, чтобы борщ не терял цвет?
Сохранить цвет борща можно уксусом или лимонным соком: ими во время парировки сбрызгивают свеклу, а чтобы выровнять вкус, следует добавлять в борщ ложку сахара.Понравился рецепт? Узнайте, как готовить бисквит, чтобы результат получился, как у королевы.