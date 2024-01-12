Какие украинские блюда популярны в доме Виктора Ющенко: часто готовит жена экс-президента

12 января 2024, 19:05
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Источник:

Информатор

Виктор и Екатерина Ющенко – известная украинская семья, ведь это бывший президент Украины и первая леди. Они очень любят украинскую кухню и часто готовят блюда.

По информации издания Информатор, жена Виктора Ющенко часто готовит борщ и знает особый рецепт этого украинского блюда. Готовить его несложно, тем более это должна уметь любая добрая хозяйка.

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Рецепт борща

  • Время: 1,5 часа
  • Порций: 4

Украинские вкусности / Фото pexels

Ингредиенты:
– 1,5 – 2 литра воды;
– 400 грамм свинины или говядины на кости;
– 4 картофелины;
– 2 свеклы;
– 1 морковь;
– 2 средние луковицы;
– 300 грамм капусты белокочанной;
– 2 столовые ложки томатной пасты;
– 4 – 5 столовых ложек подсолнечного масла;
– щепотка лимонной кислоты;
– соль, лавровый лист, зелень по вкусу.

Приготовление:

  1. Для начала сварите бульон.
  2. Для этого в большую кастрюлю налейте 2 литра воды.
  3. Вбросьте туда мясо и поставьте его на медленный огонь.
  4. Не дайте бульону вскипеть и постоянно снимайте с него пену.
  5. Варите на медленном огне час-полтора.
  6. Очистите овощи.
  7. Свеклу натрите на большой терке, а морковь – на средней. Лук нарежьте кубиками.
  8. Выложите овощи на сковороду и тушите 10 минут.
  9. Из бульона извлеките мясо и, пока оно стынет, всыпьте в бульон нашинкованную капусту.
  10. Через 5 – 10 минут добавьте нарезанный соломкой картофель.
  11. Отделите мясо от кости и нарежьте кубиками, высыпьте его в борщ.
  12. Затем добавьте специи и зажарку.
  13. В конце всыпьте мелко иссеченную зелень, накройте крышкой и варите все еще 5 – 7 минут.
  14. Подавайте борщ со сметаной и зеленью.

Что делать, чтобы борщ не терял цвет?

Сохранить цвет борща можно уксусом или лимонным соком: ими во время парировки сбрызгивают свеклу, а чтобы выровнять вкус, следует добавлять в борщ ложку сахара.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська