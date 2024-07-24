Еще никто не жаловался, что они надоели: аппетитные вафли из кабачков и сыра

24 июля 2024, 10:26
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Источник:

smachnenke

Это блюдо вы можете готовить чуть ли не каждый день. Поверьте, ваши родные каждый раз будут радоваться ему, как впервые.

Вафли из кабачков, сыра и укропа – оригинальное сочетание, которое никого не оставляет равнодушным. Весь секрет заключается во взвешенных пропорциях, которые создают идеальную вкусовую гармонию.

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Рецепт кабачковых вафель с сыром

Время: 1 час

Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 яйца;
– 500 грамм кабачков;
– 120 грамм мягкого сыра;
– 50 грамм твердого сыра;
– 80 грамм муки;
– 1/2 чайной ложки соли;
– 5 грамм укропа;
– 4 грамма разрыхлителя.

Приготовление:

  1. Кабачок мелко натираем, солим, и оставляем на 15 минут. Затем хорошо отжимаем от сока.
  2. Добавляем к ним яйца, сыры и укроп. Хорошо перемешиваем.
  3. Добавляем муку с разрыхлителем и еще раз хорошо вымешиваем.
  4. Разогреваем вафельницу и жарим вафли по 6 – 8 минут с каждой стороны. Перед каждой порцией хорошо смазываем вафельницу маслом.
  5. Подаем к столу со сметаной.

Приятного аппетита!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська