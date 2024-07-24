Вафлі з кабачків, сиру та кропу – оригінальне поєднання, яке нікого не залишає байдужим. Увесь секрет полягає у виважених пропорціях, які створюють ідеальну смакову гармонію.
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Рецепт кабачкових вафлів з сиром
Час: 1 година
Порцій: 4
Приготування:
- Кабачок дрібно натираємо, солимо, і залишаємо на 15 хвилин. Потім добре віджимаємо від соку.
- Додаємо до них яйця, сири та кріп. Добре перемішуємо.
- Додаємо борошно з розпушувачем та ще раз добре вимішуємо.
- Розігріваємо вафельницю та смажимо вафлі по 6 – 8 хвилин з кожного боку. Перед кожною порцією добре змащуємо вафельницю маслом.
- Подаємо до столу зі сметаною.
Смачного!