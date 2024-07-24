Вафли из кабачков, сыра и укропа – оригинальное сочетание, которое никого не оставляет равнодушным. Весь секрет заключается во взвешенных пропорциях, которые создают идеальную вкусовую гармонию.
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Рецепт кабачковых вафель с сыром
Время: 1 час
Порций: 4
Приготовление:
- Кабачок мелко натираем, солим, и оставляем на 15 минут. Затем хорошо отжимаем от сока.
- Добавляем к ним яйца, сыры и укроп. Хорошо перемешиваем.
- Добавляем муку с разрыхлителем и еще раз хорошо вымешиваем.
- Разогреваем вафельницу и жарим вафли по 6 – 8 минут с каждой стороны. Перед каждой порцией хорошо смазываем вафельницу маслом.
- Подаем к столу со сметаной.
Приятного аппетита!