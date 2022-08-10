Досить купувати магазинне морозиво – настав час готувати його власноруч. Ванільний смак з крихтами шоколаду – це не тільки неймовірно смачно, а й просто.
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Цей рецепт не потребує дорогих інгредієнтів та спеціально приладдя – морожениці. На допомогу прийде тільки холодильник та морозильна камера. Українська кондитерка Ліза Глінська залюбки поділилася з читачами рецептом домашнього морозива з ваніллю та шоколадною крихтою. А для особливого смаку вона додала ще й печиво, замість традиційної вафлі.
Рецепт ванільного морозива з шоколадною крихтою
- Час: 24 години
- Порції: 6 – 8
Приготування:
- У великій мисці з'єднайте холодні коров'ячі вершки з ваніллю або ванільним цукром. Прогрійте їх одну хвилину в мікрохвильовій печі або на повільному вогні. Вершки мають добре розігрітись, але не закипіти. Вони повинні парувати.
- ️Додайте до гарячих вершків білий шоколад, перемішайте, щоб шоколад розчинився у вершках.
- ️Накрийте масу харчовою плівкою у контакт і відправте її до холодильника на 10 – 12 годин.
- З молочного шоколаду зробіть крихту за допомогою ножа або скалки.
- ️Формуємо морозиво. У форму (скляну або силіконову) викладіть печиво, щільно, один біля одного.
- Холодну вершкову масу збийте міксером та додайте шоколадну крихту. Ретельно все перемішайте та викладіть масу на печиво. Розрівняйте масу і накрийте іншою частиною печива.
- ️Відправте все до морозильної камери на 5 годин.
- Дістаньте форму з морозивом з морозильної камери. Зніміть форму, морозиво наріжте порційними шматками.
Смачного!
Відеорецепт приготування ванільного морозива з шоколадною крихтою: